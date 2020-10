Was macht die Maske mit dem Immunsystem?

Umfrage Corona: Maskenpflicht in Innenstädten: Was halten Sie davon?

Ruhrgebiet. Maskenpflicht herrscht nun in etlichen Innenstädten – wegen steigender Corona-Zahlen auch im Ruhrgebiet. Wie beurteilen Sie diese Maßnahmen?

In etlichen Ruhrgebiets-Innenstädten gilt nun eine Maskenpflicht – beispielsweise in Teilen von Bochum, Oberhausen und Duisburg. Wir möchten von Ihnen wissen: Was halten Sie von diesen Maßnahmen? Machen Sie hier bei unserer Umfrage mit:

[Sie möchten mehr zur Corona-Lage in NRW lesen? Auf unserer Themenseite gibt’s den Überblick. Unser Newsletter hält Sie täglich auf dem Laufenden.]