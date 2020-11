Schon ausgewählt, mit welchem Nachbarskind Ihr Junge sich treffen darf? Und welcher Verwandte es sein soll, den Sie noch persönlich sehen? Ja, die aktuellen Kontakthinweise mögen auf den ersten Blick verwirrend sein und beim ein oder anderen zu skurrilen Rechenspielen führen. Und muss man sich denn überhaupt an Empfehlungen aus der Politik halten, gilt das nicht nur für Verbote?

„Die Weltgeschichte“, hat Hegel einst geschrieben, „ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit“. Ist das wirklich so? Der Deutsche, so scheint es, vertraut eher aufs Verbieten. Klare Ansage bitte und bloß keine Abwägungen oder Interpretationsspielräume. Das erklärt die hohe Zustimmung für Markus Söder.

Am liebsten den Verstand abschalten

Wer aber nur auf Verbote reagiert und Empfehlungen grundsätzlich ignoriert, ist unreif. Es wirkt paradox, an jeder Stelle einzufordern, wie ein mündiger Bürger behandelt zu werden und dann seinen Verstand am liebsten abzuschalten, wenn Eigenverantwortung fürs große Ganze gefragt ist. Legen wir den Rechenschieber also beiseite: Jeder Kontakt, der nicht zustande kommt, ist ein Gewinn – dafür sollen die oben genannten Rechenspielchen ein Bewusstsein schaffen. Was ist daran nicht zu verstehen?

Ignoranten muss man auf die Spur kommen

Gewiss sind Verbote für das Zusammenleben unvermeidlich und in dieser Krise ohnehin. Natürlich gilt es, Ignoranten auf die Spur zu kommen, die die Disziplin aller anderen mit Füßen treten. Aber auch den Entscheidern über die aktuellen Spielregeln ist klar, dass der Eingriff ins Private immer nur der allerletzte Schritt sein darf. Kein Mensch kann wollen, dass Nachbarn sich bespitzeln und die Polizei von Tür zu Tür geht. Schreien wir also nicht laufend nach Verboten, sondern nehmen auch Empfehlungen so ernst, wie sie es verdienen. Seien wir erwachsen.