Corona-Flucht: Deutsche kaufen Mallorca-Immobilien wie nie

„Die Leute wollen ihre Gelder retten und gehen in Betongold“: Von einem Run auf Luxusliegenschaften auf der spanischen Urlaubsinsel berichtet der selbstständige Immobilienmakler Marcel Remus aus Palma de Mallorca bei unserem Videocast "19 - die DUB-Chefvisite" „Die Preise steigen in guten Lagen“, so Remus.

Flucht ins Homeoffice auf der Ferien-Insel

Seit Reisen nach Mallorca wieder möglich seien, verzeichnet er einen „Ansturm“ von Kunden. Die Käufer wollten „im Sommer als Eigentümer in ihren Häusern hier sein und dem deutschen Lockdown entfliehen“, sagt Remus.

Viele würden sich dort ihr Homeoffice einrichten. „Mallorca wird noch exklusiver“, lautet das Fazit des Experten. Zugleich würden die Schlangen der von der Krise getroffenen Mallorquiner vor Hilfsorganisationen, die Lebensmittel verteilen, immer länger.

Ältere Belegschaften, mehr Krankheiten

Nach Einschätzung von Oliver Schwab, Leiter des Firmenkundenbereichs bei der Süddeutschen Krankenversicherung SDK, ist das Thema Gesundheit „bei den Unternehmen angekommen“. Die Belegschaften seien in den letzten zehn Jahren im Schnitt um fünf Jahre älter geworden – „mehr Krankheitstage sind die Folge“. Daher unterstützten mehr Arbeitgeber Vorsorgeprogramme, um ihre Beschäftigten produktiv zu erhalten.

Fachkräftemangel - man muss seine Leute halten

Dabei gehe es auch darum, „die Mitarbeiter zu halten“, so Schwab in der Sendung. Denn durch den Fachkräftemangel werde es schwieriger, neues Personal zu finden, die Ausbildung laufe in der Pandemie schlechter. Und: „Corona hat da noch eins draufgesetzt“, weil durch mehr Homeoffice die Bindung der Mitarbeiter an ihre Unternehmen sinke, so Schwab.

