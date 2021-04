Corona-Demo in Düsseldorf (Symbolbild/Archiv)

Demo Corona-Demos in Düsseldorf: Mehrere Hundert protestieren

Düsseldorf. Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Düsseldorf gegen die Corona-Politik des Landes demonstriert. Mehrere Protestzüge durch Innenstadt.

Mehrere Hundert Corona-Leugnerinnen und -Leugner haben am Samstag in Düsseldorf demonstriert. Viele Protestierende hätten dabei keine Masken getragen, berichtet ein Polizeisprecher.

Zunächst habe sich Menge in der Innenstadt versammelt. Als die Versammlung für beendet erklärt worden war, seien die Demonstrierenden in verschiedenen Gruppen quer durch die Stadt zu einer weiteren Veranstaltung zum Landtag gezogen.

Polizei spricht von „einsatzintensivem Demonstrationsgeschehen“

Die Polizei spricht in ihrer abschließenden Bilanz von einem „einsatzintensiven Demonstrationsgeschehen“. Mehrere Hundertschaften seien bis in den Abend im Einsatz gewesen. Ein für die Inselstraße als Startpunkt angemeldeter Aufzug habe es schon in der „Sammelphase“ auf über 1000 Teilnehmende gebracht – allerdings hatte die Stadt im Vorfeld nur 250 Menschen genehmigt. Die Versammlung wurde daher nach einer halben Stunde von der Versammlungsleiterin beendet.

Daraufhin machten sich mehrere hundert Personen in einzelnen Strömen und Gruppen auf den Weg Richtung Innenstadt, erklärt die Polizei. Einzelne Demogruppen wurden gestoppt, andere geleitet und begleitet. Eine größere Gruppe mit mehreren hundert Personen habe zu Verkehrsproblemen in der Innenstadt geführt.

Eine für die Landtagswiese angemeldete Versammlung bekam ab 15.30 Uhr viele Zulauf, teils von Teilnehmenden der Inselstraßen-Demo. Ein Teil der Landtagswiese-Gruppe schloss sich zu einem Aufzug Richtung Innenstadt zusammen, wurde aber von der Polizei gestoppt. Gegen 18 Uhr war die Landtagswiese wieder leer.

Mehrere Verfahren und Anzeigen – Drei Verletzte

Die Bilanz der Polizei: Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet – unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und Angriffen auf die Polizei. Zudem wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet. Dazu kommen weitere Verfahren.

Während des Einsatzes wurden drei Einsatzkräfte verletzt – eine Polizistin war nach einer Attacke dienstunfähig. (mit dpa)