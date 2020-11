Eigentlich geht seine Mittagspause bis halb drei, aber Christian Bögge hat mal wieder früher aufgemacht. „Es steht doch jemand vor der Tür.“ Mann kommt rein, „Hallo, einmal ne Lucky“, Bögge dreht sich um und greift die blaue Lucky-Strike-Packung aus dem Regal. Nicht rot, nicht Silber: blau. Weiß er doch, was der Mann immer raucht. Er kennt seine Kunden, kennt ihre Wünsche, und das ist im Dorfladen das A und O.

Der 41-jährige Halteraner hat vor gut einem Jahr in Haltern-Hullern seinen Dorfladen eröffnet und sich damit deutlich verbessert – vorher war er Vermögensberater. Fehlt Ihnen die Bank? „Definitiv nicht“, sagt Bögge. „In der Bank konnte ich nie so frei sprechen wie hier. Einfach mal ein Pläuschchen. Und jeden Tag was anderes.“ Die Familie ist in Hullern zu Hause, die Kinder gehen hier zur Grundschule, die Bögges sind im Fußball- und im Schützenverein. Einer von hier – auch das ist im Dorfladen das A und O.

Mehr als ein Drittel der kleinen Läden verschwand zwischen 2008 und 2019

Zwei Brötchen, ein Wein. Auf Christian Bögges Maske steht: „Ich trage ein Lächeln unter dieser Maske.“ Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Der Dorfladen ein Erfolgsmodell – wann hätte man das je gehört? Tatsächlich ist die Zahl der kleinen Lebensmittelläden in Deutschland zwischen 2008 und 2019 doch weiter gesunken, von 13.900 auf 8600. Darunter sind freilich auch viele kleine Supermärkte in den Vorstädten. Aber für alle gilt: Sie haben geschlossen, weil die Inhaber ins Alter kamen, oder weil die Läden nicht mehr genug Umsatz machten.

Auch: Weil die Leute zwar immer sagen, sie wünschten sich einen Laden, zu dem sie laufen können – aber viele setzen sich dann doch wieder ins Auto, um beim Discounter zehn Kilometer entfernt ein paar Euro zu sparen. So klappt das nie mit der Nahversorgung: Erst ist der Metzger weg, dann macht der Lebensmittel-Laden zu, zuletzt gibt der Bäcker auf. Dann brauchen die Leute da ja auch keinen Geldautomaten mehr. Wird das öde. In der Dorfladen-Szene heißt der dazu passende Spruch: „Wer weiter denkt, kauft näher ein.“

Der Chef weiß, was Kunden wünschen

Früher Nachmittag in Christian Bögges „Unser Dorfladen“, den man sich als richtigen, aber eben kleinen Supermarkt vorstellen muss. Kühlung, Truhe, Zeitschriften, frisches Obst und Gemüse, alles da, Grillkohle im Sommer und Weihnachtsgebäck jetzt – doch nur fünf verschiedene Sorten Nudeln, das ist ja wirklich die reinste Mangelwirtschaft.

Hullern ist jetzt ganz bei sich: „Ich soll der Ruth eine Flasche mitbringen“, sagt eine alte Dame – und Bögge weiß natürlich, wer Ruth ist (und, unter uns, welche Flasche sie ersehnt). Einen Schüler fragt er: „Na, Schulaufgaben schon gemacht?“ und sagt dem nächsten Kunden, der für zwei Packungen Plätzchen nur einen 50-Euro-Schein hat: „Kein Problem, muss ich heute abend nicht so viel zählen.“

„Menschen in Heimarbeit entdecken den Einkauf vor Ort neu“

Seine Kunden kennt der Kaufmann praktisch alle. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Und so gibt es zum Niedergang des kleinen Kaufmanns als solchem auch einen Gegentrend: In den letzten Jahren seien in Deutschland auch 300 Dorfläden neu entstanden, oft in Form von Genossenschaften, so der „Bundesverband Dorfläden“. Unter dem Regiment von Corona habe sich der Trend „nicht verstärkt, aber auch nicht abgeschwächt“, sagt sein Vorsitzender Günter Lühning und verweist auf „großes Interesse an unseren Online-Seminaren für Gründungsinitiativen“.

Ja, bestehende Dorfläden berichten sogar von wachsendem Zulauf. Sie hätten in der Pandemie „höhere Umsätze und eine stärkere Kundennachfrage zu spüren bekommen“, sagt Lühning, der auch dem Betreiberverein eines solchen kleinen Geschäftes im niedersächsischen Otersen vorsitzt. Drei Gründe zählt er auf für Zulauf: „Menschen in Heimarbeit entdecken den Einkauf vor Ort neu.“ Einwohner in Quarantäne bemühten den örtlichen Lieferservice. Und: „Viele gehen jetzt einfach lieber in ein kleines Geschäft.“

Viele Kunden meiden nach wie vor die großen Supermärkte

Das kann Christian Bögge nur bestätigen, der Händler von Hullern. Er höre immer wieder, dass Kunden sagen: „Die Geschäfte in Haltern tue ich mir nicht an . . . Nur Stress . . . Nur Egoisten unterwegs.“ Man ahnt es schon: Aus der Perspektive von Hullern ist Haltern ungefähr Babylon Berlin, aber das kann Bögge ja egal sein. „Es sind mehr Leute reingekommen, und sie sind geblieben.“

Ein Selbstläufer sind Dorfläden freilich auch heute nicht: In einem anderen Dorf am Rand des Ruhrgebiets macht das kleine Geschäft, das auch erst ein Jahr alt ist, in wenigen Monaten schon wieder zu. Der Betreiber, ein Ortsfremder, sagt heute selbst, dass er mit der Art der Einheimischen fremdele. „Das Dorf ist gar nicht gekommen.“

Da hat Bögge alles richtig gemacht. Das eigene Geschäft im eigenen Dorf. Gerade bestätigt er auf Whatsapp eine Brötchenbestellung. Dann plauscht er mit dem nächsten Kunden: „Fünf nach drei und gefühlt schon ziemlich dunkel. Das ist echt nicht meine Jahreszeit.“ In Klartext kommt an: einer von uns.