Messe Caravan-Salon in Corona-Zeiten - so lief der erste Tag

Düsseldorf. Veranstalter schauen nach Düsseldorf. Dort hat der Caravansalon begonnen, die erste Publikumsmesse in Coronazeiten. Kann das funktionieren?

An den Eingängen zur Messe Düsseldorf stehen freundliche Frauen und Männer, die kostenlosen Mund-Nasen-Schutze anbieten. „Falls jemand seine Maske zu Hause hat“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Die meisten haben aber alles dabei.“ Und wenn nicht, ist es oft nicht weit, bis sie zu Hause sind. Weil sie mit dem Wohnmobil gekommen sind. Ist ja schließlich der Caravan Salon hier.

„Die größte Messe ihrer Art“, sagen die Veranstalter. Aber nicht nur deshalb schauen viele in diesem Jahr besonders aufmerksam nach Düsseldorf. Denn der Salon ist auch die erste große Messe mit Publikum seit Corona. Rein rechnerisch dürfen an den zehn Öffnungstagen 200.000 Besucher kommen. Mit online vorbestellten Tickets, registriert und eingeteilt nach Tagen. Macht 20.000 pro Tag. Theoretisch

„Es ist weniger los als üblich“

Auch abseits der Straße zu Hause ist dieses Wohnmobil Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Praktisch ist der Salon am ersten Tag mit rund 8000 Besuchern weit davon entfernt. „Es ist weniger los als üblich“, hat Stefan Christen vom Anbieter „Bimobil“, der sich auf Offroad-Reisemobile spezialisiert hat, bereits gegen Mittag festgestellt. Beim Wohnwagenhersteller Fendt ist man ist man noch etwas zurückhaltender mit einer Einschätzung.

Normalerweise sei der erste Messetag ja ein Samstag. „Deshalb kann man das schlecht vergleichen, sagt eine Sprecherin. Am Wochenende, schätzt sie, könne es ja schon ganz anderes aussehen. Wird es laut Messe auch. Für den Samstag gebe es nur noch wenige Rest-Tickets, für den Sonntag seien bereits 15000 Karten verkauft. Beim Sauerländischen Gebirgsverein (SGV), der einen Stand auf der an den ersten drei Tagen parallel stattfindenden „TourNatur“ hat, winkt Kurt Jackes trotzdem ab. „Wir haben keine großen Erwartungen in diesem Jahr.“ Die Leute seien wegen Corona sehr zurückhaltend.

Ordner achten auf Einhaltung der Maskenpflicht

Zu dem Hygienekonzept der Messe gehören Desinfektionsmittelspender an fast jeder Ecke Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Das haben die Veranstalter geahnt und ein strenges Hygienekonzept entwickelt. Breit sind die Gänge, überall stehen Spender mit Desinfektionsflüssigkeit, Türen stehen weit offen und eine neue Lüftung sorgt ebenfalls für frischen Wind. Zudem streifen Ordner durch die Hallen und achten darauf, dass niemand seine Maske absetzt.

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Besucher tragen in den Messehallen Masken. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Zu dem Hygienekonzept der Messe gehören das desinfizieren der Hände beim betreten der Hallen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Oberflächen werden ständig von Mitarbeitern desinfiziert. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Hier das Modell CaraCito von Weinsberg, dem nach Herstellerangaben ersten gaslosen Wohnwagen. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Küchengeräte und eine kombinierte Heizungs- und Klimaanlage werden ausschliesslich mit Strom betrieben. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Das Reisemobil vom Typ Vario Perfect 1200 Platinum der Firma Variomobil kann einen Sportwagen in seiner Heckgarage aufnehmen. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Hier ein Kastenwagen der Firma Malibu, die ihr neues Konzept ·First Class - Two Rooms· vorstellt. Darunter versteht der Hersteller die Möglichkeit, mit der Badtüre den Durchgang zwischen Wohn- und Schlafbereich abzutrennen. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Hier die Ausstellung des Wohnmobile-Herstellers ·Hobby. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Besucher betrachten auf dem Caravan Salon 2020 einen Wohnwagen des Hersteller ·Airstream. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Auch historische Fahrzeuge ziehen Besucher an. Foto: Bernd Thissen / dpa

Bilder der Neuheiten beim Caravan Salon 2020 Hier zieht ein von der Firma Tabbert präsentierter Bulli die Blicke auf sich. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Stefan Christen von „Bimobil“ darf den Mundschutz nicht einmal für ein TV-Interview abnehmen. „Sehr streng“, findet er das, „aber natürlich völlig richtig.“ Auch wenn es reichlich Platz gibt. Denn selbst die verkleinerte Ausstellungsfläche beläuft sich noch auf rund 200.000 Quadratmeter.

Zahl der Neuzulassungen hat sich im Juli verdoppelt

Das beruhigt die meisten Besucher. „Keine Angst, nicht einmal ein ungutes Gefühl“ haben Claudia und Patrick Wolpert. Anfang 30 sind sie und in diesem Jahr bei einer Tour mit einem gemieteten Wohnmobil auf den Geschmack gekommen. „Eigentlich war das eine Notlösung“, erzählt die Frau aus der Nähe von Hamm. „Denn unsere gebuchten Hotels waren ja alle zu.“

Jetzt sucht das Paar ein eigenes Wohnmobil. Da sind sie nicht alleine. Die Neuzulassungen von Reisemobilen haben sich im Juli auf den neuen Höchstwert von knapp 11.000 Fahrzeugen verdoppelt, teilte der Caravaning Industrie Verband mit. Die ersten sieben Monate 2020 zusammengenommen stieg der Absatz in Deutschland um fast ein Viertel auf mehr als 50 000 Reisemobile gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auch der Gebrauchtwagenmarkt boomt

Für Patrick Wolpert soll es „eher was Kleines sein“, ein Einsteigermodell. Auch da liegt er im Trend, denn Kastenwagen oder Camper-Vans sind extrem gefragt – gerne mit Aufstelldach, um etwa für junge Familien vier Schlafplätze anzubieten. Vielleicht wird es aber auch eine Nummer größer. „Dann aber gebraucht“, sagt Claudia Wolpert.

Sofern es da etwas gibt. Im Gebrauchtwagenmarkt übersteigt laut Verbandspräsident Hermann Pfaff, die Nachfrage stellenweise das Angebot. Seit Jahresbeginn wechselten mehr als 100.000 Reisemobile und Caravans in Deutschland den Besitzer.

Zutritt nur mit Handschuhen. Unter einer halben Million gibt es nicht viel in der Luxusklasse Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

In Halle 5 wird nicht viel über Gebrauchtware gesprochen. Hier steht die Luxusklasse. Wobei Luxus natürlich relativ ist. „Nichts kostet mehr als eine Million“, sagt ein Verkäufer. Allerdings auch selten weniger als 300.000 Euro. Das Interesse ist dennoch groß. Deshalb werden am Stand von „Morelo“ auch weiße Handschuhe verteilt. Das hat allerdings nur zum Teil mit Corona zu tun. „Fettfinger am Lack“, sagt eine Standmitarbeiterin, „werden nicht so gerne gesehen.“

Weitere Infos unter www.caravan-salon.de im Internet