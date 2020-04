„Car-Freitag“ in NRW: Verstärkte Kontrollen, weniger Verkehr

Duisburg: Polizisten überprüfen den Verkehr. Am sogenannten "Car-Freitag" kontrolliert die Polizei Treffen der Tuningszene. Der Car-Freitag am Karfreitag gilt als Saisonauftakt in der Tuningszene.

Essen. Nicht alle Auto-Fans ließen es dieses Jahr an „Car-Freitag“ ruhig angehen: In Duisburg erhielten elf Fahrer ein Fahrverbot.

Der für viele Autotuner als „selbsternannter Feiertag“ bekannte „Car-Freitag“ verlief 2020 in Nordrhein-Westfalen deutlich ruhiger als in den vergangenen Jahren.

In Duisburg kontrollierte die Polizei am Karfreitag verstärkt und stellte 116 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, elf Fahrer erhielten ein Fahrverbot. Zwei technisch veränderte Autos beschlagnahmte die Polizei jeweils in Dortmund und Düsseldorf. Die Szene in Gelsenkirchen verhielt sich laut Polizei „weitgehend unauffällig“, es kam zu lediglich vier Ordnungswidrigkeiten.

Illegales Straßenrennen in Gelsenkirchen

In Paderborn hatte die Stadt per Allgemeinverfügung Tuning-Treffen untersagt. Dort war auf den Straßen „so gut wie gar nichts los“, sagte ein Sprecher am Samstag.

Bereits am Donnerstag stoppte die Polizei in Gelsenkirchen ein illegales Straßenrennen in der Altstadt, wie sie am Samstag mitteilte. Einen der Fahrer erwartet eine Anzeige, nach dem zweiten Raser wird noch gefahndet.

412 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Köln

Auch die Kölner Polizei hat an diesem Tag verstärkt kontrolliert. Zeugen meldeten eine Gruppe von neun Sportwagen in der Nähe einer Autobahnauffahrt. Die Fahrer hielten sich zwar laut Polizei an die Coronaschutzverordnung, doch an vier der Oberklassewagen stellte die Polizei technische Veränderungen fest, weshalb die Betriebserlaubnis entzogen wurde. Im Kölner Stadtgebiet wurden 412 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, in 47 Fällen waren sie so hoch, dass Anzeige erstattet wurde. Insgesamt war laut einem Sprecher jedoch „deutlich weniger“ auf den Straßen los als in den vergangenen Jahren. (dpa)