Düsseldorf Im Prozess um den Angriff auf Einsatzkräfte in Ratingen ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter wird deutlich.

Bei der verheerenden Explosion im Mai, die der Angeklagte im zehnten Stock eines Ratinger Hochhauses laut Urteil absichtlich mit Benzin und einem brennenden Stofffetzen herbeigeführt hatte, waren zwei Polizisten, vier Feuerwehrleute, zwei Rettungssanitäter und ein Notarzt zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Acht der neun Opfer würden absehbar bleibende Schäden zurückbehalten, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Polizistin blieb über Monate im künstlichen Koma. Der fürchterliche Angriff auf Menschen, die anderen oft genug das Leben retten, löste bundesweit Bestürzung aus.

Brandanschlag in Ratingen: Besondere Schwere der Schuld festgestellt

Am Mittwoch wurde der Angeklagte wegen fünffachen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und schwerer Brandstiftung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest – P. kann also nicht schon nach 15 Jahren freikommen: Die sonst zulässige Aussetzung des Rests der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ist ausgeschlossen.

Richter Rainer Drees: „Sittlich auf der niedrigsten Stufe“

Frank Alfred P. nahm das Urteil regungslos entgegen. In der Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende Richter Rainer Drees, der Angeklagte habe grob menschenverachtend und „sittlich auf der niedrigsten Stufe“ gehandelt. Die Tat sei so „perfide wie sinnlos“. Die Opfer, die er angegriffen habe, hätten „den von ihm verhassten Staat repräsentiert“.

Dass der Angeklagte den Staat hasst, schlussfolgerte die Schwurgerichtskammer aus entsprechenden Aufzeichnungen des Ratingers, aber auch aus seinem Verhalten im Gerichtssaal: Er blieb an jedem Prozesstag, im Gegensatz zu allen anderen, stets sitzen, wenn die Mitglieder der Kammer eintraten. Im Urteil spiegele sich auch die „besondere Schutzwürdigkeit“ der Einsatzkräfte wider, die mittlerweile im Strafrecht verankert sei, stellte Drees klar.

Staatsanwältin wirft Angeklagtem besonders gefühllose, mitleidlose Gesinnung vor

Der Angeklagte habe neun Einsatzkräfte ermorden wollen, hatte Staatsanwältin Laura Neumann in ihrem Plädoyer am Montag betont. Dabei sei er mit einer „besonders gefühllosen, mitleidlosen Gesinnung“ vorgegangen. Dass alle Opfer nach einem monatelangen Kampf der Ärzte den Angriff schwer gezeichnet überlebten, sei reines Glück gewesen. Der 57-Jährige nahm die Vorwürfe wie alles andere in diesem Prozess schweigend zur Kenntnis.

Verteidiger: Frank Alfred P. konnte Folgen nicht vorhersehen

Sein Verteidiger Frank Schubert forderte am Mittwoch, dass sein Mandant nur wegen schwerer Körperverletzung und schwerer Brandstiftung zu belangen sei, nicht wegen neunfachen Mordversuchs. „Es gibt erhebliche Zweifel an der Schwere der Schuld. Die Schuld besteht im Entzünden. Aber die Folgen, also welchen Weg das Feuer nehmen würde, konnte der Angeklagte nicht vorhersehen.“ Einem Laien müsse nicht klar sein, dass eine Verpuffung dieser Art entstehe. Zudem spreche vieles dafür, dass er die Polizistin, die die brennbare Flüssigkeit abbekam, nicht wahrgenommen habe.

Gewaltiger Feuerball steckt Einsatzkräfte in Brand

Der Einsatz am 11. Mai in Ratingen schien zunächst reine Routine. Polizei und Rettungskräfte betraten die Wohnung, in der der Mann mit seiner Mutter lebte, weil sie dort eine hilfsbedürftige Person vermuteten, die Hausverwaltung hatte sich gemeldet. Doch plötzlich erschien der 57-Jährige und goss mehrere Liter Benzin auf die Einsatzkräfte und zündete es sofort an. Den Ermittlungen zufolge entwickelte sich ein gewaltiger Feuerball, der neun Einsatzkräfte in Brand steckte und teils lebensgefährlich verletzte. Bodycams der Einsatzkräfte haben das ganze Geschehen aufgezeichnet.

In den Minuten danach wurden rund 650 Einsatzkräfte rund um das Hochhaus zusammengezogen. Schließlich überwältigten Spezialkräfte den 57-Jährigen. In seiner Wohnung fanden sie die bereits stark verweste Leiche seiner verstorbenen Mutter.

Covid-Untersuchung bezeichnete er als „Impfstoff des Teufels“

Eine Untersuchung durch einen psychiatrischen Gutachter hatte der Angeklagte abgelehnt. So trug ein Sachverständiger vor Gericht ein paar Informationen über den Ratinger zusammen. Offensichtlich habe die Corona-Pandemie in der Gedankenwelt des 57-Jährigen bis zuletzt eine große Rolle gespielt. Die Covid-Impfung bezeichnete er in handschriftlichen Notizen, die in seiner Wohnung gefunden wurden, als „Impfstoff des Teufels“, staatliche Institutionen wie das Arbeitsamt als „Werkzeuge des Teufels“.

Als sich 2022 der Gesundheitszustand seiner Mutter verschlechterte, schrieb er an Ärzte und Krankenkassen wütende Briefe, gab ihnen die Schuld am schlechten Zustand der alten Frau, formulierte Verschwörungstheorien und griff staatliche Institutionen an.

