Brand im Krankenhaus Marl: Patienten werden evakuiert

Die Feuerwehr Recklinghausen ist in Marl im Großeinsatz: In einem Patientenzimmer des Marien-Hospitals war am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Teile der Patienten werden evakuiert. Es stehen Betten auf dem Parkplatz des Krankenhauses.

„Aktuell sondieren wir die Lage“, sagt Jochen Möcklinghoff, Pressesprecher der Feuerwehr Recklinghausen. Es sei derzeit noch unklar, wie viele Patienten evakuiert werden und auf andere Krankenhäuser verteilt werden müssen. „Es werden derzeit Rettungsmittel aus verschiedenen Orten und dem ganzen Kreis zusammengezogen“, sagt er.

