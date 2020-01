Köln. Ein Blindgänger-Fund in Köln trifft Bahnpendler in ganz NRW. Während der Entschärfung muss der Bahnverkehr auf der Hauptstrecke gesperrt werden.

Bombenentschärfung in Köln trifft Bahnverkehr ins Ruhrgebiet

Pendler müssen sich am Dienstag auf massive Störungen im Bahnverkehr in NRW gefasst machen. In Köln muss ein Blindgänger entschärft werden, das teilte die Stadt Köln am Montagabend mit. Während der Entschärfung wird der Bahnverkehr auf der Hauptstrecke, die Köln mit Düsseldorf und dem Ruhrgebiet verbindet, unterbrochen.

Ab 9 Uhr wird der Bahnhof Köln Messe/Deutz evakuiert, ab dann wird auch der Zugverkehr unterbrochen sein. Wie lange es dauert, bis die Bahnen auf der Strecke wieder fahren können, war zunächst nicht absehbar.

Bombe in Köln gefunden - Nur wenige Anwohner betroffen

Im 500-Meter-Umkreis um den Fundort leben 500 Menschen. Sie müssen am Dienstag ihre Wohnungen verlassen, bis die Bombe entschärft ist.

Der Blindgänger war am Montag entdeckt worden. Weil der Fundort es den Entschärfern aber wohl die Arbeit erschwert - die Stadt spricht von „schwierigen Bodenverhältnissen“ - ist die Entschärfung auf Dienstag verschoben worden.

Mega-Evakuierung nach Bomben-Fund in Dortmund

Erst kürzlich hatte es in Dortmund eine Mega-Evakuierung gegeben, nachdem an vier Stellen in der Dortmunder Innenstadt Bomben im Boden vermutet worden waren. Rund 14.000 Menschen hatten an einem Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen.

Letztendlich fanden die Experten an zwei Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem diese unschädlich gemacht worden waren, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. (red)