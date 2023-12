Blonde Mythen, ratlose Ex-Sportler und neudeutsches Chillen

Essen. Ist blond mehr als eine Farbe? Was machen Athleten nach dem Sport? Wie ändert sich die Sprache? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Was von der Karriere übrig bleibt: Als Leistungssportler stehen sie im Scheinwerferlicht, doch irgendwann stellt sich die Frage: Was jetzt? Drei ehemalige Top-Athleten berichten über das schwierige Leben nach dem Sport. Susanne Rohlfing hat mitgeschrieben.

Winnetou – die unendliche Geschichte: Vor 60 Jahren kam der Film „Winnetou I“ in die Kinos – und wurde ein Riesenerfolg. Bis heute bewegt Karl Mays Romanfigur die Gemüter. Walter Bau blickt zurück.

Ein Heim für Leser und Autoren: Das Literaturhaus Oberhausen hat sich zu einem Ort für Bücherwürmer gemacht. Die Mitglieder des Vereins laden auch regelmäßig zu Lesungen. Tobias Appelt hat sich vor Ort umgesehen.

So geht es Weihnachten fix: Ein Festmenü macht viel Arbeit? Nicht unbedingt. Wichtige Tipps, wie es auch ohne lange Stunden in der Küche funktionieren kann.

O Tannenbaum, wie weich sind deine Nadeln: Im Forst von Schloss Wissen am Niederrhein geht es beim Weihnachtsbaum-Schlagen familiär und heiter zu. Favorit ist die Nordmann-Tanne. Aber: Der Wald ist ein fragiler Lebensraum, dessen Erhalt es zu sichern gil, schreibt Rolf Kiesendahl.

Windkraft-Flaute in der Nordsee: Können Off-Shore-Anlagen die Energiewende bewerkstelligen? Ein Besuch auf dem Meer vor Borkum, wo vor rund zehn Jahren alles begann.

Mythos Blond: Eine Zeit waren Blondinen Witz-Figuren, galten als dumm und naiv. Blondes Haar steht aber auch für Göttlichkeit wie beim Christkind und ist mit historischen Abgründen verbunden. Was hat es damit auf sich?

Chillen, Meeting, Cookie – wie sich unsere Alltagssprache verändert: Vatertag ist heute üblicher als Himmelfahrt, Sale verdrängt den Schlussverkauf, Physiotherapie die Krankengymnastik. Viele Alltagswörter wurden durch neue Begriffe abgelöst. Zeit für eine aktuelle Übersicht – oder sagen wir besser: ein Update.

Rund um Lissabon: Portugals Hauptstadt bezaubert durch mediterranes Flair und stimmungsvolle alte Stadtviertel. Im Umland locken Paläste und weite Strände. Lesen Sie die Reportage auf der Reiseseite.

Ausflug in die Vergangenheit: Vor 30 Jahren brachte Mercedes die C-Klasse an den Start. Unser Autor hat einen Wagen der ersten Modellreihe aus der Garage geholt. Seine Eindrücke lesen Sie auf der Mobilität-Seite.

Wenn der innere Kritiker das Selbstwertgefühl zerstört: Negative innere Stimmen im Kopf sind ein psychologisches Phänomen. Es gibt harte Selbsteinschätzung und negative Selbstgespräche. Lesen Sie dazu unsere Gesundheitsseite.

Langeweile – das unterschätzte Gefühl: „Mir ist langweilig“, quengeln Kinder oft. Auch Erwachsene kann das plagen. Laut Experten ist das völlig normal – bis zu einem gewissen Maß, wie Sie auf der Wissen-Seite lesen.

