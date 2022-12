A46: Blechschaden in Baustelle sorgt für langen Stau

Wuppertal. Ein Blechschaden in einer Baustelle auf der A46, Höhe Wuppertal Cronenberg, verstärkte am Donnerstagmorgen einen ohnehin schon langen Stau.

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Unfall mit Blechschaden in einer Baustelle hat am Donnerstagmorgen auf der A46, Höhe Wuppertal Cronenberg, für einen langen Stau mit Verzögerung bis zu einer Stunde gesorgt. An dem Nadelöhr kurz vor dem Sonnborner Kreuz kommt es ohnehin aufgrund des großen Baustellenbereichs regelmäßig zu Rückstaus. Der Autounfall mit Sachschaden in der Baustelle hatte diesen Stau noch verstärkt, teilte die Autobahnpolizei mit.

Verkehrsbelastung auf Autobahnen im November besonders hoch

Insgesamt zählte der WDR an diesem Morgen gegen 8.30 Uhr auf den Autobahnen etwa 100 Kilometer Stau. Am Mittwoch waren es zur gleichen Zeit mehr als 200 Kilometer.

Im November ist die Verkehrsbelastung auf den Autobahnen besonders hoch. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Etwa haben bei dem kalten Novemberwetter weniger Menschen Lust, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Zudem erfordern Dunkelheit und Nässe auf den Straßen erhöhte Aufmerksamkeit.

(Red.)

