BGH hebt Vergewaltigungsurteil gegen Mediziner auf

Ein Arzt, der vom Landgericht Essen wegen schwerer Vergewaltigung zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft sowie einem Berufsverbot verurteilt worden war, kann auf eine mildere Strafe hoffen. Das geht aus einem Beschluss hervor, mit dem der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe jetzt das Urteil der VII. Essener Strafkammer aufhob.

Verurteilt worden war er, weil er seiner Freundin das Narkosemittel Propofol gespritzt hatte. Zuvor hatte er ihr von seinem Wunsch berichtet, er wolle einmal Sex mit einer Wehrlosen haben. Die Frau hatte zugestimmt.

Lebensgefährliche Risiken verschwiegen

Vorgeworfen wurde ihm von der Strafjustiz, dass er seine Freundin nicht über die lebensgefährlichen Risiken aufgeklärt hatte. Laienhaft ausgedrückt: Hätte sie das gehört, hätte sie dem Sex nicht zugestimmt. Also handele es sich um eine Vergewaltigung.

Erfolgreiche Arbeit seit Jahrzehnten

Der Mediziner, der seit Jahrzehnten erfolgreich gearbeitet hatte, war zuletzt in gehobener Position in Herne tätig. Vorstrafen hat der zeitweise in Essen lebende Mann in fünf Lebensjahrzehnten nicht angesammelt.

Angeklagt worden war der Arzt ursprünglich auch für ähnliche Taten mit anderen Freundinnen und Bekannten. Dafür hatten der VII. Strafkammer aber die Beweise nicht ausgereicht. So verurteilte sie ihn am 8. Mai 2018 zu der mehrjährigen Haftstrafe und untersagte ihm für drei Jahre die Ausübung seines Berufes.

Widerspruch in der Urteilsbegründung

Den von der Kammer festgestellten Sachverhalt bestätigt der BGH, auch die rechtliche Einordnung. Ihm geht es vor allem um die Ermittlung der Strafhöhe. Denn einmal spreche das Urteil nur von einer "abstrakt lebensgefährdenden Handlung", weil eben nicht über die Risiken des Narkosemittels gesprochen worden sei. Andererseits begründe es die Höhe der Strafe aber mit einer "konkret lebensbedrohlichen Lage" der Frau, von der im gesamten Urteil sonst nicht die Rede sei.

Möglicherweise, so mutmaßt der BGH, habe sich dieser Widerspruch "zu Ungunsten des Angeklagten" auf die Strafhöhe ausgewirkt.

Berufsverbot ebenfalls aufgehoben

Einer rechtlichen Prüfung hält laut Beschluss der obersten Richter auch die Verhängung des dreijährigen Berufsverbotes nicht stand. Es sei zwar von der Kammer richtig festgestellt worden, dass der Arzt für die Straftat seinen Beruf missbraucht habe. Das Gericht habe aber kein Wort darüber verloren, warum es ein Berufsverbot in dieser Höhe für erforderlich halte.

Jetzt muss der Fall in den gerügten Punkten von einer anderen Strafkammer des Landgerichtes neu verhandelt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.