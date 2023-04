Eine 81-Jährige ist am Samstagmorgen im Krankenhaus gestorben. Die Rettungskräfte fanden sie in ihrem brennenden Bett. (Symbolfoto)

Krefeld. Eine 81-Jährige ist am Samstagmorgen gestorben: Die Rettungskräfte fanden sie in ihrem brennenden Bett in einem Seniorenheim.

Bei einem Wohnungsbrand in Krefeld ist am Samstagmorgen eine 81-jährige Frau gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr hatte in dem Wohnhaus für seniorengerechtes und betreutes Wohnen ein Rauchmelder angeschlagen. Lesen Sie hier: Geldautomaten in Witten: Anwohner leben auf einem Pulverfass

Bett in Seniorenheim brennt: 81-jährige Bewohnerin stirbt

Die Rettungskräfte fanden die schwer verletzte Frau in ihrem brennenden Bett. Im Krankenhaus ist die Frau dann gestorben, wie die Polizei Krefeld sagte. Brandexperten der Polizei haben die Ermittlungen übernommen. (dpa) Hintergrund: Polizei in NRW: Häufiger Ermittlungen gegen Einsatzkräfte

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr