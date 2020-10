Betrugsvorwurf: Gerichtsgutachter vor Gericht angeklagt

Gerichtssäle kennt der 56 Jahre alte Psychiater. Aber nicht aus der Perspektive, die ihn am Montag vor dem Amtsgericht Essen erwartet hatte. Sonst sitzt er als Gutachter in der Bank neben dem Staatsanwalt, jetzt ist sein Platz zwischen zwei Verteidigern. Diesmal ist er der Angeklagte. Versuchten Betrug wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Sein Opfer soll die Justizkasse sein, die er durch überhöhte Rechnungen geschädigt haben soll.

Gerade die Strafgerichte haben einen hohen Bedarf an psychiatrischen Gutachtern. Denn oft geht es um die Frage der Schuldfähigkeit eines Angeklagten. Gibt es nicht erkannte psychische Erkrankungen, die Einfluss auf die Straftat hatten? Oder die Frage, in welchem Ausmaß Alkohol oder illegale Drogen die Schuldfähigkeit eines Angeklagten beeinflusst haben. Psychiater spielen auch eine wichtige Rolle, wenn die vorzeitige Entlassung eines Verurteilten ansteht.

Ein Mangel an Ehrlichkeit

Ein verantwortungsvoller Beruf. Die Gerichte müssen sich dabei auf die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit des Gutachters verlassen. Doch die Anklage diagnostiziert dem promovierten Mediziner einen Mangel an Ehrlichkeit. In neun Fällen wirft sie ihm vor, für seine Arbeit zu viele Stunden in der Vorbereitungszeit abgerechnet zu haben.

Der Aufwand in der Hauptverhandlung lässt keinen Spielraum, denn da ist die Anwesenheit im Protokoll vermerkt. Wie lange der Gutachter dagegen für das Aktenstudium, fürs Diktat seines schriftlichen Gutachtens oder für das Korrekturlesen benötigt, ist bei jedem unterschiedlich und schwer zu kontrollieren.

Kostenbeamter rügte die Rechnungen

Die Anklage nimmt die Fälle, bei denen dem Kostenbeamten die Rechnung als überhöht aufgefallen war, die Richter die Kritik geteilt hatten, und der 56-Jährige daraufhin korrigierte und weniger Stunden angab. Statt 29 Stunden Arbeit wollte er zum Beispiel dann nur noch 23 bezahlt bekommen. Der Angeklagte erklärt das ein wenig umständlich und langatmig, betont, dass er sogar 70 Stunden Arbeit investiert habe bei diesem Beispiel.

Sein Verteidiger Rüdiger Deckers kürzt das ab: Der Angeklagte habe mehrjährige Rechtsstreitigkeiten um das Honorar vermeiden wollen, um schnell an sein Geld zu kommen. Dafür habe er sogar auf berechtigte Forderungen verzichtet.

Kein Beleg für Erfassung der Stunden

So ganz stimmt das nicht. In einem Fall hatte er auf die Kritik der Justiz an seiner Stundenzahl geantwortet, drei Stunden habe er als "Eilzuschlag" berechnet, weil der Richter sein Gutachten besonders schnell haben wollte. Diesen "Eilzuschlag" hatte er aber nicht ausdrücklich erwähnt. "Das hat er falsch gemacht", sagt Verteidiger Deckers. Belege für seine Zeiterfassung hat der Gutachter nicht. "Aus Kapazitätsgründen" werde nach Erstellung des Gutachtens alles geschreddert.

Ansonsten erweckt der Psychiater den Eindruck, finanziell solche Betrügereien gar nicht nötig zu haben. "20.000 Euro", so antwortet er auf die Frage von Richterin Gaury Sastry nach seinem monatlichen Nettoeinkommen. Einkommen in dieser Höhe kommen vor Gericht nicht einmal Millionären über die Lippen. Da versucht jeder, sich ein wenig ärmer zu machen. Aber der Gutachter, der zwei Kinder in der Ausbildung hat und in einem Neubaugebiet im Essener Süden wohnt, verbirgt seinen Reichtum nicht. "Schuldenfrei", erklärt er ungefragt.

Zum Urteil kommt das Gericht nicht, es vertagt sich. Ein psychiatrischer Gutachter soll klären, welcher Zeitaufwand wirklich nötig ist. "Sind es echte Stunden oder nur Mondstunden?", hatte Richterin Sastry die Kernfrage des Prozesses zuvor auf den Punkt gebracht.