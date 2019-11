Landwirte wollen am Montag gegen die Agrarpläne der Bundesreigerung protestieren. Dazu ist ein Konvoi mit mehreren tausend Traktoren geplant.

Essen. In großen Teilen von NRW kommt es am Montag zu Straßensperrungen. Landwirte wollen mit einem Traktor-Konvoi gegen die Agrarpolitik demonstrieren.

Bauern protestieren: „Tausende“ Traktoren auf NRW-Straßen

Landwirte in NRW wollen am kommenden Montag, 25. November, mit ihren Traktoren an einer Staffelfahrt teilnehmen. Damit wollen sie gegen die Agrarpläne der Bundesregierung demonstrieren. Die Polizei rechnet mit „erheblichen Verkehrsstörungen“.

Die Fahrt beginnt morgens um 7 Uhr in Bonn und führt laut den Organisatoren über Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund und Hamm bis Bielefeld. Die Polizei Dortmund meldet, dass auch eine Strecke aus Hagen über den Ennepe-Ruhr-Kreis nach Dortmund angekündigt sei. In einer Mitteilung heißt es: „Zeitweise muss die Polizei den Verkehr stoppen, um einen mehrere Kilometer aus Treckern bestehenden Konvoi geschlossen passieren zu lassen.“

Traktor-Konvoi: Polizei rechnet NRW-weit mit Straßensperrungen

Wie Ansgar Tubes, NRW-Sprecher des Netzwerks „Land schafft Verbindung - Deutschland“, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, rechnet er mit „einigen Tausend“ Teilnehmern, die am Montag mit ihren Traktoren bei je einer der Etappen dabei sein werden. „Wir werden an jedem Ort etwa eine Stunde Pause machen, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen.“

Die Polizei Bielefeld hat die NRW-weite Koordination für den Demo-Tag übernommen. Laut der Behörde ist den Traktorkonvois verboten, Autobahnen zu benutzen. Die Polizei rechnet landesweit damit, dass sie teilweise Straßen sperren muss, um die Konvois passieren zu lassen. Mehrere Polizeidienststellen wollen am Montag Bürgertelefone einrichten.

❗ Am 25. November wird die landesweite #Traktordemo auch #Bochum passieren. Ab circa 14 Uhr bis in die Abendstunden wird diese Staffelfahrt vom Essener Stadtgebiet aus (Bochumer Landstraße) folgende Strecke befahren: https://t.co/zheYfkPSX9 pic.twitter.com/paq996BQPa — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) November 22, 2019

Die Bochumer Polizei veröffentlichte auf Twitter eine Karte, welche die geplante Route des Konvois von Essen über Bochum nach Dortmund zeigt. (dpa/red)

