Bahnstrecke bei Duisburg und A40 Pfingsten wieder gesperrt

Ruhrgebiet. Über Pfingsten sind die Bahnstrecke Essen-Duisburg und die A40 wieder dicht. Das Stellwerk, das dann in Betrieb geht, erleichtert den Zugverkehr.

Es ist die sechste Sperrung in drei Jahren, es soll die letzte sein: Über Pfingsten bis zum folgenden Mittwoch sperrt die Bahn die Strecke Essen-Duisburg. Zugleich arbeitet sie an den Brücken über die A40, die bei dem Tanklasterunfall im Herbst beschädigt wurden. Deshalb ist die Autobahn dann auch dicht.

Vom 26. Mai an soll dann das neue Elektronische Stellwerk in Duisburg die Regie übernehmen für diese Bahnstrecke, ebenso wie für Styrum-Oberhausen und Essen-West-Bottrop. Auch sie sind zuvor fünf Tage gesperrt. Die alten Stellwerke in Essen-West und Mülheim-Styrum gehen außer Betrieb. Für Bahnkunden soll sich damit vieles verbessern.

Alle Gleise sind dann in beide Richtungen befahrbar

Projektleiter Björn Schniederken vor dem alten Stellwerk in Mülheim-Styrum, das jetzt außer Betrieb geht. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

„Signalstörungen werden deutlich in den Keller gehen“, kündigt Projektleiter Björn Schniederken am Donnerstag auf einer virtuellen Pressekonferenz an. Und: Da dann, anders als heute, alle Gleise in jede Richtung befahrbar seien, „können wir die Gleiskapazitäten anders ausnutzen und vielleicht Verspätungen herausfahren“.

Für die Sperrung vom 21. Mai um 21. Uhr bis 26. Mai um 5 Uhr müssen die Bahnfahrer sich nochmals umstellen. Wo Zugverkehr ausfällt, setzt die Bahn Schnell- und Ersatzbusse ein, die entweder alle regulären Haltestellen anfahren oder wenigstens die Hauptbahnhöfe.

Der Fernverkehr wird zwischen Duisburg und Dortmund komplett umgeleitet

Der Fernverkehr zwischen Duisburg und Dortmund wird generell umgeleitet, fährt je nachdem entweder über Gelsenkirchen oder über Wuppertal. Bochum, Essen und Mülheim werden nicht angesteuert, die Fahrzeiten verlängern sich etwas.

Die Linien RE1 und RE6 werden umgeleitet über Herne, Gelsenkirchen, Altenessen und Oberhausen. Die Linien RE2 und RE11 fallen aus zwischen Essen und Düsseldorf, für die RE11 entfällt wegen Gleisarbeiten auch der Halt in Bochum-Wattenscheid.

Bahnsprecher: „Pfingsten ist dieses Jahr wie Weihnachten“

Die Linien RE42 und RB33 entfallen zwischen Essen und Duisburg. RE14 fällt aus zwischen Essen-Steele und Bottrop. Die Linie RB32 fällt von 6 bis 22 Uhr aus zwischen Oberhausen und Duisburg. Die Linie RE49 fällt aus zwischen Steele und Wesel.

Die S-Bahn 1 fährt zwischen Essen und Duisburg nicht, die S3 nicht zwischen Essen und Oberhausen. Dann, vom 26. Mai an, soll alles wieder fahren wie gehabt. Nacht acht Jahren der Planung und drei Jahren des Bauens sei mit dem neuen Stellwerk „Pfingsten dieses Jahr wie Weihnachten“, sagt Bahnsprecher Dirk Pohlmann.