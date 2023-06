Badeunfälle in NRW: Mindestens drei Menschen sterben

In NRW sind mindestens drei Menschen am Wochenende bei Badeunfällen gestorben. So starb ein 86-Jähriger bei einer Abkühlung im Baggersee in Issum (Foto).

Essen. Mindestens drei Menschen sind am Wochenende bei Badeunfällen in NRW gestorben. Nach dem Baden im Rhein wird ein 22-Jähriger noch vermisst.

Mehrere Menschen sind am Wochenende in Deutschland beim Baden ums Leben gekommen. In Münster ertrank am Nachmittag ein 32-jähriger Mann im Dortmund-Ems-Kanal.

Badeunfall in Issum: 86-Jähriger stirbt in einem Baggersee

In Nordrhein-Westfalen hatte es bereits am Samstag Todesopfer gegeben: In einem Baggersee in Issum bei Duisburg starb der Polizei zufolge ein 86-Jähriger, der Abkühlung gesucht hatte. Einsatzkräfte bargen seinen Leichnam am Samstagmittag nach einer Suchaktion, bei der den Angaben nach auch eine Polizeidrohne zum Einsatz kam.

Badeunfall in Kerken: Schwimmerin (73) stirbt im Naturfreibad

Im nahe gelegenen Kerken starb eine 73 Jahre alte Schwimmerin bei einem Badeunfall im Naturfreibad Eyller See.

Badeunfall in Düsseldorf: 22-Jähriger treibt auf dem Rhein ab

In Düsseldorf wurden am Samstag drei junge Männer im Rhein von einem Sog erfasst und mitgerissen. Ein 22-Jähriger trieb ab und konnte zunächst nicht gefunden werden. Angesichts mehrerer tödlicher Badeunfälle in jüngster Zeit hatte die Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erneut vor den Gefahren beim Baden gewarnt. (dpa)

