Essen Bis zum Schluss hatte er bestritten, aber das Landgericht Essen ist sicher, dass der Vater sein Baby missbraucht hat. Vier Jahre muss er in Haft.

Baby sexuell missbraucht: Vier Jahre Haft für den Vater

Er schüttelte den Kopf, zeigte deutlich sein Unverständnis. Aber das änderte nichts an dem, was er zu hören bekam. Zu vier Jahren Haft verurteilte am Freitag die V. Essener Strafkammer den 32-Jährigen, weil er aus Sicht der Richter seine neun Monate alte Tochter sexuell missbraucht hatte. "Das haben nicht wir zu verantworten", sagte Richter Volker Uhlenbrock, "das haben allein Sie zu verantworten".

Am 14. Dezember 2018 soll der Angeklagte seine kleine Tochter durch sexuelle Handlungen im Intimbereich schwer verletzt haben. Zur Tatzeit war er offensichtlich mit dem Kind alleine in der Wohnung im Essener Stadtteil Altendorf. Seine Lebensgefährtin hatte für etwa eine Stunde einen Arzt aufgesucht.

Ärzte schalten die Polizei ein

Als sie zurückkehrte, stellte sie die Verletzungen fest. Das Kind kam zu Ärzten, die schließlich die Polizei einschalteten. Noch heute hält die Mutter zum Angeklagten, wohnt mit ihm zusammen. Die gemeinsame Tochter ist ihnen weggenommen worden und lebt dauerhaft bei einer Halbschwester der Mutter.

"Ganz sicher" sei die Strafkammer, dass der Angeklagte der Schuldige sei. Er selbst habe ja eingeräumt, dass er mit dem Kind alleine war und beim Wickeln keine Verletzungen bemerkt habe. Kurz danach fielen sie der Mutter auf. Uhlenbrock: "Der Fall ist auch für uns ungewöhnlich. Denn der Täter sagt eigentlich selbst, dass er der Täter ist, will es aber nicht wahrhaben."

Lautes Schluchzen des Angeklagten

Am vorletzten Verhandlungstag, als Staatsanwältin Bettina Haschke-Delgmann vier Jahre Gefängnis wegen sexuellen Missbrauchs gefordert hatte, reagierte der Angeklagte mit lautem Schluchzen. Richter Uhlenbrock ging darauf ein, sprach auch die Reaktion während der Urteilsbegründung an: "Sie schütteln den Kopf - aber über das eigene Versagen." Denn die Täterschaft sei eindeutig: "Niemand anders hatte Zugriff auf das Kind."

Zuvor war er ausführlich auf den Lebenslauf des 32-Jährigen eingegangen, der aus einem schwierigen Elternhaus in Dortmund stammt und mit 16 wegzog. Schulisch, beruflich gab es viele Schwierigkeiten, zeitweise war er obdachlos.

Doch seit vier Jahren hatte er sich aus Sicht des Gerichtes gefangen, lebte mit seiner Freundin in Altendorf zusammen. Um das gemeinsame Kind hätten sich beide gut gekümmert, sagte Uhlenbrock.

Schwarzfahren und Volksverhetzung als Vorstrafen

Doch es gab zwischen 2006 und 2016 auch zwölf Vorstrafen, oft wegen Schwarzfahren, aber auch Volksverhetzung ("Scheiß Türken") zählt dazu. Uhlenbrock äußerte sein Unverständnis, dass es immer nur kleinere Geldstrafen gegeben hatte.

Das wird sich wohl ändern. "Vier Jahre", so der Richter zur Strafhöhe, "ist das, was Sie durch die Tat entschieden haben. Wir haben es übernommen".