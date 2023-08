B224-Brücke in Dorsten endlich repariert - nach einem Jahr

Nach einem Schiffsunfall auf dem Wesel-Datteln-Kanal ist die Brücke der B224 in Dorsten in einer Richtung gesperrt.

Dorsten. Nach der Schiffshavarie vom August 2022 ist die Stadt Dorsten jetzt um einen Stau-’Hotspot’ ärmer. Die Brückenreparatur konnte erst spät starten.

Freude und Erleichterung dürfte die Nutzer sowohl auf als auch unter der Brücke betreffen: Genau ein Jahr und eine Woche, nachdem ein Frachtschiff auf dem Wesel-Datteln-Kanal die Brücke der B224 in Dorsten gerammt hatte, wird eine wichtige Sperrung dort aufgehoben.

Ab diesem Mittwoch wird der Straßen-Verkehr der Bundesstraße B224 wieder zweispurig über die Brücke im Herzen Dorstens geführt. Ganz uneingeschränkt aber läuft der Verkehr auch jetzt noch nicht. „Radfahrer müssen noch etwas warten, bis auch der Radweg wieder frei ist“, teilte jetzt das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle in Duisburg mit. „Bis auf die Rückverlegung der Versorgungsleitungen sind nun sämtliche Arbeiten abgeschlossen.“

B224-Brücke in Dorsten: Nicht nur die Reparatur selbst war sehr aufwändig

Alle Schäden aufzulisten, die Sanierung zu planen und die Reparaturarbeiten auszuschreiben hatte fast ein halbes Jahr in Anspruch genommen, nicht nur weil unter der Brücke wichtige Versorgungsleitungen verlaufen. Im Januar diesen Jahres teilte das Schifffahrtsamt dann mit, dass die Arbeiten beginnen können. Zur Sache ging es jedoch erst ab Mai. Denn zuvor musste ein aufwändiges Spezialgerüst an der Brücke montiert werden, was mehrere Monate dauerte.

Archivbild: Die Kanalbrücke der B224 in Dorsten ist seit diesem Mittwoch für den Straßenverkehr kein Nadelör mehr. Die Reparaturarbeiten nach der Schiffshavarie vom vergangenen August sind so gut wie beendet. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Für den Straßenverkehr war die B224-Brücke damit ein Nadelör, der Verkehr knubbelte sich auf je einer Fahrspur. Und als das Gerüst gebaut wurde, war auch der Schiffsverkehr eingeschränkt.

Schubschiff rammte einen Brückenträger

Ein mit 1600 Tonnen Kohle beladenes Frachtschiff - ein Schubverband - hatte in der Nacht des 18. August 2022 in Fahrtrichtung der Dorstener Schleuse den Haupt-Stahlträger der Brücke gerammt. Das Führerhaus war nicht rechtzeitig abgesenkt worden und rammte mit voller Wucht einen Brückenträger. Anfangs war gar befürchtet worden, die Brücke sei einsturzgefährdet. Brückenprüfer gaben letztlich einen Tag später Entwarnung. Allerdings war die Tragkonstruktion der Brücke deutlich „verformt“, wie es hieß.

Im Detail hatte das Schiff „die westlichen Konsolträger vom Teilbauwerk 1 deformiert“, teilte Behördensprecherin Ursula Gehrke mit. Der betreffende Brückenteil stammt aus dem Jahr 1973 und ist 62,20 Meter lang und 16,32 Meter breit; der zweite Brückenteil - der ein paar Meter weiter über den Fluss Lippe führt, ist Baujahr 1954 und drei Meter länger.

Wesel-Datteln-Kanal ist zweitwichtigster Kanal in Deutschland

Zwischenzeitlich konnten die Menschen in Dorsten einige spektakuläre Arbeitsschritte verfolgen, so beschrieb es das Schifffahrtsamt im Vorfeld: „Die Brücke wird jeweils von oben geöffnet, der beschädigte Träger gelöst und auf ein Schiff heruntergelassen. Anschließend wird ein neuer Träger aus Spezialstahl verschweißt.“

Der Wesel-Datteln-Kanal ist nach dem Nord-Ostsee-Kanal der zweitwichtigste Kanal für die Schifffahrt in Deutschland. Pro Tag verkehren dort im Durchschnitt 80 Binnenschiffe. Wegen des Niedrigwassers des Rheins, waren es zur Zeit es Schiffsunfalls im August 2022 sogar über Hundert, erklärte damals Behördensprecherin Gehrke.

