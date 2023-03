Autonomes Fahren: Schiff fährt selbstständig durch den Kanal

Duisburg/Waltrop. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal bricht das autonom fahrende Binnenschiff zur Testfahrt auf. Wissenschaftler aus Duisburg tüfteln an Weiterentwicklung.

Es scheint eine Ironie des Schicksals zu sein. Ausgerechnet an diesem Streiktag, an dem auch Mitarbeitende an Häfen und Schleusen die Arbeit niedergelegt haben, bricht das autonom fahrende Binnenschiff „Niedersachsen 22“ zur kurzen Fahrt mit NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer an Bord auf. Für einen kleinen Moment lächelt die Sonne auf „Niedersachsen“ und seine Gäste hinunter, das Wasser des Dortmund-Ems-Kanals schimmert grün, der Wind pfeift und lässt die Fahnen der Reederei HGK ordentlich flattern. Mit der Kulisse eines Industriedenkmals, dem alten Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop, im Nacken will NRW in die Zukunft aufbrechen.

Binnenschiff ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet worden

Das 100 Meter lange Güterschiff, das an diesem Tag nicht nur Teilchen für den Minister, sondern auch mehr als 1000 Tonnen Eisenerz geladen hat, ist ein Test-Schiff, mit dem Forscher des Duisburger Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) austüfteln wollen, wie Binnenschiffe künftig von ganz allein mit Hilfe Künstlicher Intelligenz fahren können.

Dafür ist die „Niedersachsen“ aufgerüstet worden; mit mehr als fünf Kameras, Lasern, zusätzlichen Radarsystemen und weiteren Sensoren. Und das sei auch schon alles, was dieses Schiff von anderen unterscheide, sagte Projektleiters Jan Oberhagemann, Fachbereichsleiter beim DST für autonomes Fahren.

Schiffsführer David Tangermann hat die Kontrolle über das autonom fahrende Test-Güterschiff präsentiert das Forschungsinstitut DST. Doch das 100 Meter lange Testschiff soll dank Radar, Kameras, Laserscanner und Sensoren eigenständig durch den Dortmund-Ems-Kanal steuern. Foto: Dieter Menne / dpa

Die Umrüstung bei diesem Schiff sei relativ einfach gewesen, weil die Brücke im Fahrerhaus bereits eine digitale Grundausstattung hatte, erklärt Frédéric Etienne Kracht vom Lehrstuhl für Mechatronik der Uni Duisburg. Bei anderen Labor-Schiffen wie der Ernst Kramer aus den 60er Jahren sei das schon schwieriger.

Diese zusätzliche digitale Ausstattung soll dafür sorgen, Daten zu sammeln, zusammenzuführen und auf dieser Basis einen kollisionsfreien Kurs zu berechnen und diesen dann zu fahren.

Um kurz nach 15 Uhr setzt sich „Niedersachsen“ in Bewegung. Fürs Ablegen sind noch Menschenhände nötig, die die Taue abnehmen. Der Schiffsführer setzt das Schiff selbst in Gang. Einige Minuten später und ein paar Meter weiter nimmt er das Tempo raus und übergibt das Ruder an die Künstliche Intelligenz. Dann wird es spannend, Gegenverkehr aus der anderen Richtung! Ein weiteres Binnenschiff nähert sich. Alles geht gut, die Schiffe fahren mit gutem Abstand aneinander vorbei.

Hafenlabor in Duisburg ist in Planung

Diese Testfahrt am Montag ist ein Teil des von Land und Bund geförderten Projektes „AutoBin“. Seit 2019 arbeiten die Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen an autonome Lösungen für die Binnenschifffahrt. Erst Anfang März ist das neu gebaute autonome Forschungsschiff „Ella“ getauft worden, ein weiteres Schiff ist in Arbeit, wie Kracht im Gespräch mit der NRZ schildert. Auf dem soll es dann sogar möglich sein, auch mal ein Feldbett aufzustellen, um auf einer Forschungsfahrt im Hafen übernachten zu können. Und im Mai soll ein Hafenlabor in Duisburg eröffnet werden, bei dem dann am automatisierten Güterumschlag geforscht werden soll.

Der grüne Minister Krischer sieht in der autonomen Binnenschifffahrt eine Zukunftslösung. 25 Prozent der Güter würden über den klimafreundlichen Verkehrsweg transportiert. Er wolle, dass „Nordrhein-Westfalen Binnenschifffahrtsland Nummer eins bleibt“, sagt er an diesem Montag. Und: Der Fachkräftemangel macht auch vor der Binnenschifffahrt nicht Halt.

Doch bis ein Schiff tatsächlich autonom und ohne Menschen an Bord über den Kanal fährt, dauert es wohl noch ein paar Jahre, schätzen die Experten. Zumal die Forscher festgestellt haben, dass es großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung gibt. Schleusen und Hafenanlagen seien nicht digitalisiert und veraltet, meint Kracht. Und auch die Netzabdeckung sei teils noch so unzureichend, dass die Sensorsignale nicht durchdringen und demnach keinen Kurs berechnen können.

