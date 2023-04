Ausstellung: Von streitenden Nachbarn und Zwist mit Eltern

Da soll man nicht aggressiv werden: Die Schauspielerin Marie Schöneburg (auf dem Bildschirm) produziert in einem fort nervige Elternsätze: „Du schlingst.“ - „Nicht kippeln!“ Und so weiter und so fort.

Dortmund. Konflikte sind positiv, sie bringen die Dinge voran: ist die These einer neuen Ausstellung in Dortmund. „Viele Errungenschaften sind erstritten.“

Den alten Satz „Der Krieg ist der Vater aller Dinge“ gibt es jetzt auch in achtsam: „Konflikte sind die Mutter der Entwicklung“. Diese Fassung für Empfindsame stammt von dem Satiri . . . dem Aphoristiker Helmut Glaßl, sie hängt in einer neuen Ausstellung der Dasa-Arbeitswelt in Dortmund und ist eigentlich ihre zentrale Aussage: sich befehden bringt Segen. Wehe, Sie sehen das anders.

Zwei Kinder, doch nur eine Orange, und teilen ist uncool: Das Problem liegt also auf der Hand. An einer Pinnwand neben dem Konflikt können Besucher hinterlassen, wie sie das lösen würden. Da stehen dann unter anderem Lösungen wie „Orangensaft“ oder „Einen Apfel auf den Tisch legen“, aber auch Ansätze wie „Wettkampf“, „Prügelei“ oder „Mir doch egal“. Man sieht es schon: Der Mensch kennt weiche Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, aber auch solche mit Tradition.

„Sie sind Treibstoff und Motor für Entwicklung und Fortschritt“

Jeder Gartenzwerg steht in der Ausstellung für einen anderen Nachbarschaftsstreit. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

„Konflikte. Die Ausstellung“ kommt eigentlich aus dem Dasa-Schwestermuseum „Museum der Arbeit“ in Hamburg, deshalb kommt auch Arbeitskampf in der Ausstellung vor: etwa in Gestalt eines Kettenschlosses, mit dem streikende Werftarbeiter ein Werkstor verriegelten. Arbeitskampf ist aber nicht der Schwerpunkt, der ist grundsätzlich.

Zentraler Aspekt der Ausstellung ist, wie man Konflikte vernünftig austrägt. Wann ist eine Angelegenheit eine Auseinandersetzung wert? Und wann ist es Zeit, Kompromisse zu suchen?„Konflikte haben immer mit Veränderung zu tun“, sagt Kurator Mario Bäumer: „Sie sind Treibstoff und Motor für Entwicklung und Fortschritt. Viele Errungenschaften sind erstritten, die wir heute haben.“

Jeder Gartenzwerg steht für einen bestimmten Konflikt im Treppenhaus

Bei den ausgestellten Gartenzwergen erschließt sich der Fortschritt nicht sofort, aber man liegt richtig, wenn man an lustige Nachbarschaftskonflikte denkt. Jeder Zwerg steht für einen bestimmten Streit, und Besucher können abschätzen, was im Treppenhaus für den häufigsten Ärger sorgt. Die Lösung verschweigen wir aus nahe liegenden Gründen. Lärm? Haustiere? Falsches Parken? Vollgestelltes Treppenhaus? Bekanntermaßen sind dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt, wie man die Nachbarn entschlossen bekämpft.

Daneben die Frage: „Mit welchen Ideen kann eine gute Nachbarschaft gelingen?“ Hier sind die Antworten deutlich fantasievoller als bei der Orange. „Heute ist ein Lächeltag.“ „Hof-Fest kann helfen.“ „An den Nachbarn mit dem Klavier, der bei den Proben am Samstag das Fenster offenließ - es war wundervoll.“ Das dürfte perfekt sein: Wenn der Klavierspieler versteht.

Von der Mutter und der Lehrerin überlebt nur eine das Elterngespräch

"Konflikte. Die Ausstellung" ist in der DASA noch bis Januar 2024 zu sehen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Medienstationen, Raumbilder und Kurzfilme laden dazu ein, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Der niederländische Kurzfilm „Tienminutengesprek“ (“Zehnminutengespräch“) etwa nimmt Vorurteile aufs Korn, die Eltern und Lehrer angeblich übereinander pflegen. Soviel sei verraten: Von der Mutter und der Klassenlehrerin verlässt im Film nur eine das Elterngespräch lebend. Das ist sehr, sehr lustig gemacht, aber vielleicht nicht so konstruktiv.

Bei den inneren Konflikten können Besucher sogar mitmachen, müssen eine Entscheidung treffen. Das Risiko neue Liebe eingehen oder die vertraute Beziehung fortführen? Beruflich neu starten oder auf der sicheren Stelle bleiben? Würden Sie in ein Haus einbrechen, wenn Sie nur so ein lebenswichtiges Medikament bekommen können? Wie würden Sie entscheiden?

„Die Rettung eines Menschenlebens muss über dem Gesetz stehen“

Beides wird jeweils gut begründet: „Nimmt man aus persönlichen Gründen das Recht selbst in die Hand? Was, wenn es alle tun?“ steht gegen „Die Rettung eines Menschenlebens muss über dem Gesetz stehen.“ Besucher stimmen an dieser Stelle ab, werfen Marken in Gläser. Nur bei der Medikamenten-Frage ist eine deutliche Mehrheit erkennbar: kein Einbruch!

Auch bei der Schluss-Abstimmung am Ausgang findet sich eine solche Abstimmung. „Ich werde künftig mehr Konflikte austragen und mich mehr an Protesten beteiligen“ gegenüber „Ich werde zukünftig Konflikten eher aus dem Weg gehen.“ Die Mehrheit gibt sich streit-lustig.

„Konflikte. die Ausstellung“ bis 28. Januar 2024 in der Dasa, Dortmund, Friedrich-Henkel-Straße. Geöffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, wochenends 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis ist im Dasa-Eintritt enthalten. Erwachsene zahlen dafür sechs Euro, unter 18 zahlt man nichts.

