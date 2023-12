Außerirdische, gewiefte Spürnasen und eine Goldene Madonna

Essen. Sind UFOs am Himmel zu sehen? Welche Sammlerstücke machen reich? Warum ist die Madonna golden? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Sind die Außerirdischen schon unter uns? Seit über 50 Jahren untersucht Hans-Werner Peiniger Meldungen über UFO-Sichtungen. Er ist sicher: Irgendwann kommen sie. Andreas Böhme hat mit ihm gemeinsam in den Himmel geblickt.

Reich durch den richtigen Riecher: Uhren, Kunst oder Wein sind schon lange beliebte Sammlerobjekte. Mit einem guten Spürsinn lässt sich damit Geld verdienen Doch ist Vorsicht geboten.

Geschüttelt, nicht gerührt! In Alta Badia weiht Bäcker Nikolas Seppi in die Herstellung des Südtiroler Schüttelbrots ein - und erklärt den Unterschied zur pücia, dem Fladenbrot der Ladiner – Crash-Sprachkurs inklusive.

Die Frau, die nachts eingeschlossen wird: Die Goldene Madonna im Essener Dom ist die älteste Marienskulptur der Welt. Rolf Kiesendahl beleuchtet ihre Vergangenheit – und erzählt, was sie so wertvoll macht.

Ein kleiner Piks kann leben retten: Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung. Zugleich ist die Spendenbereitschaft gering. Tobias Appelt und Jakob Studnar haben das Blutspende-Mobil auf dem Campus der Uni Duisburg-Essen besucht.

Minimalismus im Trend: Überquellende Schränke, voll beladene Regale? Der Jahreswechsel könnte genau der richtige Zeitpunkt sein, sich von überflüssigen Dingen zu trennen. Dies schafft nicht nur mehr Raum in der Wohnung, sondern kann auch die Psyche entlasten.

„Ich habe einen neuen Respekt vor allen Eltern“: Die Schauspielerin Marleen Lohse über ihr Muttersein und die Dreharbeiten zu „Nord bei Nordwest“.

Der König der Nordsee: Der Helgoländer Hummer, das Wappentier der Insel, war 1990 fast verschwunden. Nun erholt sich der Bestand, weil Wissenschaft und Fischerei kooperieren. Ein Ortsbesuch.

Wandeln am Fuße des Vulkans: Sizilien beeindruckte schon den alten Goethe. Wer die Insel für sich erobern will, muss aber Geduld mitbringen.

Mit Wankelmut ins E-Zeitalter: Mazda erweckt mit seinem elektrischen MX-30 als R-EV eine vermeintlich ausgemusterte Motor-Technik zu neuem Leben.

Morgen fange ich an: Sie haben sich im neuen Jahr vorgenommen, eine Photovoltaik-Anlage zuzulegen? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten für den Start.

Der berühmteste Brite, der nie lebte: Der vermeintliche Tod des Roman-Detektives Sherlock Holmes sandte vor 130 Jahren Schockwellen durch England. In London suchen Fans von Arthur Conan Doyles Helden noch immer sein Grab.

Diese und viele andere Berichte finden Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei.Hier können Sie sich freischalten lassen.Sie sind noch kein Abonnent? Hier geht es zu unseren Angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.