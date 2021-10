Auffrischungsimpfung: Sozialverband fordert mehr Angebote

An Rhein und Ruhr. Die Stiko rät bestimmten Personengruppen zu einer Auffrischungsimpfung. Verbände unterstützen Städte bei der Umsetzung der Impfungen.

Für viele schien die Corona-Impfung bereits abgeschlossen - zumindest vorerst. Nun hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlungen für Corona-Auffrischimpfungen in der Pandemie jedoch stark ausgeweitet. Auch, wenn das NRW-Gesundheitsministerium auf NRZ-Anfrage hinweist, dass „die Stiko-Empfehlung noch nicht veröffentlicht“ sei und es sich seitens der Stiko auch noch Änderungen ergeben könnten, lautet der Rat der Impfkommission bisher: Eine weitere Impfung für alle Senioren ab 70, Pflegepersonal und medizinisches Personal. Zudem sollten Menschen, die den Impfstoff von Johnson und Johnson bekommen hatten auch eine zweite Impfung erhalten.

Die Stiko hatte das Vakzin als als ungenügend bewertet. Bei der zweiten Impfung soll ein mRNA-Impfstoff verabreicht werden, also entweder Biontech oder Moderna. Bisher gab es diese Empfehlung allein für Menschen mit einem geschwächtem Immunsystem. Mobile Impfteams nutzten vor allem das Vakzin von Johnson und Johnson häufig, um schwer erreichbare Gruppen wie Wohnungslose oder Menschen in prekären Wohnverhältnissen zu immunisieren.

Horst Vöge, Vorsitzender des Sozialverbandes VdK-NRW fordert nun, dass es einfacherer Impfangebote für Impfskeptiker, aber auch für Wohnungslose und Personen aus sozialen Brennpunkten geben sollte. „Man kann nicht mit einem grobmaschigen Netz vorgehen, sondern müsste das Netz mit Leuten, die sich bisher nicht impfen lassen wollten, enger spannen. Außerdem solle von Seiten der Städte und Behörden nicht einfach ein Schlussstrich unter die Impfkampagne gezogen werden, wenn es nicht genug niederschwellige Impfangebote gibt“, sagt Vöge und richtet den Blick in Bezug auf die neue Einschätzung der Stiko auf sozial-schwächer gestellte Menschen. „Obdachlose, oder Menschen die kein Deutsch sprechen, werden ja wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, dass es nun eine neue Einschätzung für Zweit- bzw. Drittimpfungen gibt. Deswegen müssen da viel mehr Informations- und Impfangebote kommen.“

Hausärzte kennen die sozialen Brennpunkte in NRW

„Sobald die Möglichkeit besteht, werden wir die Leute informieren. Wir zeigen wo die Stellen sind, sodass keiner die wichtige Impfung versäumt“, sagt eine Sprecherin des Obdachlosenvereins „Gemeinsam gegen Kälte“ aus Duisburg. Das Team sei viel im Duisburger Stadtgebiet unterwegs: „Wir wissen wo die Leute schlafen, sich aufhalten. Wir sprechen auch gezielt Einzelpersonen an.“ Anders handhabt es der Obdachlosenverein „Solidarität in Mülheim“. Zwar betont Martina Justenhofen, zweite Vorsitzende, dass ihr Team darauf hinweisen will, wann die Booster-Impfungen starten, „wir sprechen aber niemanden gezielt auf der Straße an”. Vielmehr würden die Wohnungslosen selbst auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter bei der Essenausgabe am Mülheimer oder Oberhausener Hauptbahnhof zugehen und danach fragen.

Unterstützt werden die Vereine auch von den Hausärzten und den Städten vor Ort. „Die Hausärzte haben die sozialen Brennpunkte in den jeweiligen Städten natürlich im Blick und wissen, wo eine aktive Ansprache in der Stadt nötig ist“, sagt Monika Baaken, Pressesprecherin des Hausärzteverband Nordrhein.

Mobile Impfaktionen werden dementsprechend auch, gemeinsam mit den Städten, organisiert. „Wir greifen auf die bestehenden Netzwerke aus Streetworkern und Obdachlosencafés zurück, die uns beispielsweise bei den Impfungen von Wohnungslosen am Hauptbahnhof geholfen haben”, erklärt ein Sprecher aus Düsseldorf. Inwieweit es direkte Impfaktionen geben in sozialen Brennpunkten geben wird, ließ die Stadt jedoch bislang noch offen. Dies hänge auch davon ab, was das Landesgesundheitsministerium vorgibt. Sobald die Stiko eine Empfehlung für eine zweite Impfung offiziell ausspricht, würde die Stadt Essen über die koordinierende Einheit Impfungen für Wohnungslose durchführen, teilt auch eine Sprecherin der Stadt Essen mit.

Stadt Duisburg plant erneute Impfaktionen vor allem im Norden der Stadt

In Duisburg hat die Stadt insbesondere im Duisburger Norden Aktionen organisiert, um die Corona-Schutzimpfung an die Leute zu bringen. An drei Tagen in der Woche steht ein Impfbus vor Ort. Außerdem stehe ein weiteres Impfteam an zwei Tagen zur Verfügung, „dass in die Community geht, die schwierig zu erreichen sind und bei denen hinsichtlich der Corona-Impfungen möglicherweise Vorbehalte oder Informationsdefizite bestehen”, betont Stadtsprecher Jörn Esser.

Auch der Landesverband Nordrhein vom Deutschen Roten Kreuz bietet Hilfe an. „Wir haben bereits bei den vorangegangenen Impfungen in sozialschwachen Vierteln unterstützt“, erklärt Andreas Brockmann, Pressesprecher des DRK Nordrhein. Vom Übersetzen der Formulare über Fahrdienste und Spritzentransporte hätten die Mitarbeiter bei der Organisation der Impfangebote geholfen.