Arzt erklärt: So wirken Mittel wie Elotrans gegen den Kater

In den sozialen Medien kursieren etliche Memes, die das Durchfallmedikament Elotrans als Mittel gegen den Kater feiern. Angeblich kann man damit Party machen - praktisch ohne die üblichen Konsequenzen fürchten zu müssen. Vor allem für junge Menschen ist diese Idee verlockend. Hersteller Stada hat dem Mittel sogar einen eigenen, verifizierten Account bei Instagram eingerichtet, in dem das Thema bespielt wird.

In der neuen Folge unserer Video-Serie „Die Sprechstunde“ fragten wir Professor Klaus Weckbecker, wie „Elotrans“ tatsächlich wirkt - und warum eine Banane und Fruchtsaft ähnliche Wirkung erzielen. Zudem ging es um die Frage, ob und wie man die Nachwirkungen einer durchzechten Nacht tatsächlich dämpfen kann. Spoiler: Es ist schwierig.

Prof. Weckbecker lehrt Allgemeinmedizin an der Universität Witten/Herdecke und ist als solcher ausgewiesener Experte für hausärztliche Themen. Gemeinsam mit ihm widmen wir uns in der Sendung "Die Sprechstunde" regelmäßig den sogenannten Volkskrankheiten und medizinischen Alltagsfragen.

Im Interview sprechen wir darüber,

wie Mittel wie Elotans und andere zusammengesetzt sind

wie diese Mittel im Körper wirken - und warum sie erfunden wurden

wieso wir unter Kater leiden - und welche Ursachen dafür verantwortlich sind

warum es unwahrscheinlich ist, den Kater tatsächlich deutlich zu dämpfen

welche Mittel es denn überhaupt gibt, um den Kater zu bekämpfen

Disclaimer:

Klaus Weckbecker ist niedergelassener Hausarzt in eigener Praxis und angestellter Hochschullehrer an der Universität Witten/Herdecke. Weder er selbst noch der von ihm geleitete Lehrstuhl erhalten Fördermittel der pharmazeutischen Industrie. Auch besitzt Klaus Weckbecker keine (Aktien-) Anteile an pharmazeutischen Firmen.

