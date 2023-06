Arzt: Darum helfen Chorsingen und Paartanz gegen Demenz

In dieser Folger der Sprechstunde reden wir mit Prof. Weckbecker über Prävention und Behandlung von Demenz - und wie man sie erkennt.

Essen In der "Sprechstunde" reden wir mit dem Mediziner Prof. Weckbecker über die Diagnose von Demenz, die Behandlung und Präventions-Chancen.

Derzeit leben in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz – die häufigste Ursache ist die Alzheimererkrankung. Jährlich kommen rund 400.000 neue Demenzfälle hinzu. Für die Betgroffenen und die Angehörigen ist die Diagnose ein Schock. In der neuen Folge unserer Video-Serie "Die Sprechstunde" erklärt Professor Klaus Weckbecker, wie die Früherkennung bei der Demenz funktioniert - welche Behandlungsmethoden es gibt und wie wir mit Demenzkranken in den verschiedenen Stadien umgehen können. Zudem reden wir über das Möglichkeiten, die Krankheit möglichst herauszuzögern oder sogar zu vermeiden - und warum Paartanz und Chorsingen zu den Präventionsmaßnahmen zählen.

Prof. Weckbecker lehrt Allgemeinmedizin an der Universität Witten/Herdecke und ist als solcher ausgewiesener Experte für hausärztliche Themen. Gemeinsam mit ihm widmen wir uns regelmäßig den sogenannten Volkskrankheiten und medizinischen Alltagsfragen.

In unserem Video reden wir darüber:

wie der Uhrentest zur Erkennung von Demenz funktioniert

welche unterschiedlichen Ausprägungen der Krankheit es gibt

warum Demenzkranke auch mit Anti-Depressiva behandelt werden

warum man mit Sport auch das Hirn auf Trab hält

warum es Hirnsport ist, seine Komfortzone zu verlassen

welhalb Theaterspielen, Chorsingen, Musik und Tanz Prävention sind.

Disclaimer:

Klaus Weckbecker ist niedergelassener Hausarzt in eigener Praxis und angestellter Hochschullehrer an der Universität Witten/Herdecke. Weder er selbst noch der von ihm geleitete Lehrstuhl erhalten Fördermittel der pharmazeutischen Industrie. Auch besitzt Klaus Weckbecker keine (Aktien-) Anteile an pharmazeutischen Firmen.

