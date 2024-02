Oberhausen/Essen. Larissa und Vjatcheslav leben nun im Ruhrgebiet. Sie ist angekommen, er will es vielleicht gar nicht. So sehen sie ihr neues Leben.

Der Krieg kam übers Telefon. „Mein Sohn hat mir Fotos geschickt von Explosionen am Flughafen von Dnipro“, sagt Vjatcheslav Jalanskij. Dieser Moment, dieses Datum hat sich ihm eingebrannt: Am 24. Februar vor zwei Jahren sind die Russen einmarschiert, sie zerstörten sein altes Leben. Jalanskij war IT-Manager, Geschäftsführer, hat den Glasfaserausbau in der Millionenstadt Dnipro vorangetrieben. Nun lebt er mit seiner Familie in einem Flüchtlingsheim in Essen, fast zwei Jahre schon, viel länger als die meisten. Jalanskij hofft und hadert und verharrt im Provisorium.