Wuppertal. Nach der Amoktat in Wuppertal soll in der betroffenen Schule ein Bekennerbrief gefunden worden sein. Die Polizei sagt dazu noch nichts.

Der Tag nach der Tat, er ist alles andere als ein normaler Tag am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium (WDG) in Wuppertal. Einen regulären Betrieb gibt es nicht, dafür sind 30 Psychologen und Psychologinnen in die Schule gekommen, um die Geschehnisse mit den Schülern aufzuarbeiten.

Alle Opfer außer Lebensgefahr

Eine positive Nachricht gibt es am Morgen aber auch. „Alle Opfer sind außer Lebensgefahr“, bestätigte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Weitere Einzelheiten wollen die Behörden am Freitagnachmittag bekannt geben.

Ein SEK vor dem Gymnasium in Wuppertal © Unbekannt | Unbekannt

Derweil verdichten sich die Gerüchte, dass in der Schule ein Bekennerbrief des Verdächtigen gefunden worden ist. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen das bisher weder bestätigen noch dementieren. Fest steht mittlerweile allerdings, dass der Tatverdächtige bei dem Angriff am Donnerstagmorgen mehrere Stichwaffen genutzt hat.

Der 17-jährige Tatverdächtige, ebenfalls ein Schüler des Gymnasiums, soll am Donnerstag auf mehrere Schüler eingestochen und sich auch selbst schwer verletzt haben. Die Ermittler sprachen von einem „Amokalarm“ und waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mögliche Motive für die Tat waren zunächst unklar.