Essen. Mit dem Ukraine-Krieg kamen viele neue Schüler nach NRW. Warum Eltern die Migration Sorge bereitet – und wie Schulen sie meistern.

Die Zahl ist groß und sie bereitet vielen Menschen Sorge: Hunderttausende Menschen sind seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren nach NRW geflüchtet, darunter viele Kinder im schulpflichtigen Alter. Etwa 100.000 Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen der Welt wurden in dieser Zeit an den Schulen aufgenommen, deutlich mehr als in den Vorjahren. In jeder Schulklasse sitzen nun durchschnittlich ein bis zwei Kinder, die in den vergangenen beiden Jahren ohne jegliche Deutschkenntnisse angekommen sind.