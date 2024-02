Essen. Die Lehrerin einer Gesamtschule wünscht sich beim Thema Migration einheitliche Konzepte. In welchen Momenten sie sich alleingelassen fühlt.

Sind die Schulen in NRW überfordert, weil sie so viele neu zugewanderte Kinder betreuen müssen? Diese Sorge haben viele Eltern im Ruhrgebiet. „Wenn nur noch der Google-Übersetzer bei der Verständigung mit den Schülern hilft“, sagt die Lehrerin einer Gesamtschule in NRW, dann sei das für den Unterricht problematisch. Sie möchte anonym bleiben. An ihrer Schule kommen derzeit viele Schülerinnen und Schüler an, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie das den Schulalltag beeinflusst und warum sie häufig das Gefühl hat, den jungen Menschen nicht gerecht zu werden, erzählt sie hier: