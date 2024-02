Essen. Seit dem Kriegsausbruch gehen etliche Kinder aus der Ukraine in NRW zur Schule. Wie ein Schulleiter sich davon überfordert fühlt.

Sind die Schulen in NRW überfordert, weil sie so viele neu zugewanderte Kinder betreuen müssen? Diese Sorge haben viele Eltern im Ruhrgebiet. Zurecht, sagt ein Schulleiter. Er arbeitet an einer Schule im benachteiligten Quartier, die vom NRW-Schulministerium im höchsten Sozialindex eingestuft wurde. Das bedeutet, dass sie sich besonders vielen Herausforderungen stellen muss. Warum Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an seiner Schule kaum eine Chance haben, Deutsch zu lernen, er sogar von einer „Bildungslüge“ spricht – und sich seiner Meinung nach trotzdem nicht das ganze Schulsystem verändern muss, verrät der Schulleiter anonym im Protokoll: