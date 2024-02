Oberhausen. Auf Peter Kovacs Grundschule in Oberhausen gehen über 30 Ukrainer. Wie Integration gelingen kann – und wie Schulen sich verändern müssen.

Sascha legt den Kopf auf den Tisch. Seine Mitschülerin guckt ihn an. „Wieso machst du nicht weiter?“, fragt sie auf Ukrainisch. Ohne eine Antwort abzuwarten, dreht sie sich wieder um. Sie blättert in ihrem Buch eine Seite weiter, hält sich den Stift an die Stirn und überlegt dann, ob das Wort „Wimp-“ auf „er“ oder „en“ endet.