Essen. Oleksandr ist mit seiner Familie aus der Ukraine geflohen. Seine sieben Kinder gehen nun in Essen zur Schule. Wie erleben sie den Schulalltag?

Viele Eltern im Ruhrgebiet sorgen sich, dass die Schulen in NRW durch die neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler überfordert sind – und ihre eigenen Kinder benachteiligt werden. Doch wie sehen das die Eltern der neu zugewanderten Kinder? Oleksandr Lugovskiy ist zusammen mit seiner Frau und den sieben Kindern aus der Ukraine geflohen. Seine Söhne und Töchter gehen nun in Essen anstatt in ihrer Heimatstadt Kiew zur Schule. Wie erleben sie das deutsche Bildungssystem? Haben Sie das Gefühl, dass die Lehrkräfte genug Zeit für sie haben – oder gehen sie im stressigen Schulalltag unter? Und fällt es ihnen leicht, Deutsch zu lernen? Das erzählt ihr 41-jähriger Vater.