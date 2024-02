Essen. Verdi ruft die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs erneut zum Protest auf. In NRW wird gleich zwei Tage lang gestreikt.

Im Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr erhöht die Gewerkschaft weiter den Druck: In der kommenden Woche sind bundesweit Warnstreiks angekündigt. In NRW sind die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe an gleich zwei Tagen aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen: Am 29. Februar und am 1. März sollen die Busse und Bahnen in den Depots stehen bleiben. Das teilte Verdi NRW mit.

Bundesweit hat Verdi in der Woche von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März, zu Warnstreiks aufgerufen. Die Rede ist von einem „Wellen-Streik“. Konkret heißt das laut Mitteilung, dass in einzelnen Bundesländern an unterschiedlichen Tagen in diesem Zeitraum gestreikt wird. Vornehmlich werde ganztägig und überwiegend mehrtägig gestreikt. Bundesweiter Hauptstreiktag ist der 1. März. An diesem Tag haben Verdi, Beschäftigte des Nahverkehrs und die Klimabewegung Fridays for Future zum Klimastreiktag aufgerufen.

Hintergrund des erneuten Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen. In NRW sind rund 30.000 Menschen in den Betrieben beschäftigt. In den Tarifverhandlungen geht es nach Gewerkschaftsangaben hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten, beispielsweise durch eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst.

Diese Nahverkehrsbetriebe sind in NRW zum Streik aufgerufen:

Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft (Duisburg)

Rheinbahn AG (Düsseldorf)

WSW mobil GmbH (Wuppertal)

Stadtwerke Solingen GmbH (Solingen)

Stadtwerke Remscheid GmbH (Remscheid)

Bahnen der Stadt Monheim GmbH (Monheim)

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (Lüdenscheid)

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal)

Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen)

Kölner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft (Köln)

Stadtwerke Bonn GmbH (SWB) – Bonn

Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD) – Bonn

Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWBV) – Bonn

wupsi GmbH (Leverkusen)

WestVerkehr GmbH (Geilenkirchen)

Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) – Düren

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Moers)

SWK Mobil GmbH (Krefeld)

NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach)

NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (Viersen)

Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (Dortmund)

Vestische Straßenbahnen GmbH (Herten)

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (Bochum)

Ruhrbahn GmbH (Essen)

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (Oberhausen)

Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel GmbH (Herne)

Stadtwerke Hamm GmbH (Hamm)

Verkehrsbetrieb Hamm GmbH (Hamm)

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Gütersloh)

Stadtwerke Münster GmbH (Münster)

REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (Kerpen)

moBiel GmbH (Bielefeld)