Wuppertal. In einer Schule in Wuppertal gab es offenbar eine Attacke auf Schüler. Die Polizei hat einen Verdächtigen eigenen Angaben nach „gesichert“.

Nach einer mutmaßlichen Attacke auf Schüler am Donnerstagmorgen läuft an einem Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld ein Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei. Wie die Polizei am Vormittag bestätigte, sei ein Verdächtiger festgenommen worden. Ob es weitere Verdächtige gibt, ließ die Polizei offen. Ein Sprecher sagte: „Der Einsatz läuft noch.“

Details zum mutmaßlichen Täter nannte die Polizei auf Anfrage nicht. Einsatzort ist das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium an der Straße Johannisberg, etwa 200 Meter entfernt vom Wuppertaler Hauptbahnhof. Das Areal der Schule sei weiträumig abgesperrt, hieß es bei der Polizei.. Der Einsatz laufe noch.

Laut örtlichen Medien soll es keine Tote gegeben haben. Auch der Angreifer sei verletzt, heißt es. Es sind auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.

Der Einsatz läuft seit 9.50 Uhr, berichtete die Polizei. Das Gymnasium hat nach eigenen Angaben etwa 800 Schülerinnen und Schüler und ein etwa 75-köpfiges Lehrer-Kollegium.

Wie eine Lehrerin einer Reporterin dieser Zeitung berichtete, seien sie und ihre Schüler in das Gebäude der gegenüber dem Schulgelände liegenden Stadtsparkasse Wuppertal evakuiert worden. An der Stadthalle Wuppertal sei zudem eine Anlaufstelle für Angehörige und Familien eingerichtet worden.

