Düsseldorf. Düsseldorferin Alexandra in ein norwegisches Dorf gezogen – damit ihre Kinder in der Natur aufwachsen. Was die Familie am Stadtleben gestört hat.

Ihre Kinder sollten durch Wälder ziehen, nicht durch volle, dreckige Straßen. Sie sollten beim Blick aus dem Fenster Tiere auf grünen Wiesen beobachten können, nicht auf graue Hauswände starren. Sie sollten behüteter, freier, unbeschwerter aufwachsen. Wie in einer von Astrid Lindgrens Geschichten.