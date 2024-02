Soll man Kinder per Handy-App kontrollieren? Warum blieb ein Sechsfachmord in Bayern ungesühnt? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Darf ich meine Kinder tracken? Mit GPS-Uhren und Handyapps können Eltern den Standort

ihres Nachwuchses verfolgen. Ist diese von Kontrolle sinnvoll?

Eine Expertin erklärt die Nachteile der Online-Überwachung.

Das Rätsel vom „Tannöd“-Hof: Eine Sechsfachmord in Bayern ist auch nach mehr als 100 Jahren ungeklärt. Aus dem Fall wurde ein Krimi-Bestseller und ein Film – nun gibt es eine neue Spur.

Auch interessant

Wer steckt hinter den Morden an Herrhausen und Rohwedder? Von Dietmar Seher

Ohne Ansehen der Person: Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, ist blind. Was aber, wenn ein Richter wirklich erblindet ist? Besuch bei André Stahl im Amtsgericht Olpe

Die Dunkelläufer: 143 LED-Wegeleuchten erhellen in Gladbeck die Marathonbahn im Wittringer Wald. Auch die Spenden der „Fun Runner“ sorgten dafür, dass die Lichter nicht ausgingen.

Auch interessant

Trinken für eine bessere Welt: Vor 30 Jahren begann Bionade den Getränkemarkt aufzumischen – und löste damit einen Trend aus, der bis heute anhält. Doch gibt es wirklich die „guten Limos“?

„In der realen Modewelt geht es härter zu“: Die ehemalige GNTM-Siegerin Barbara Meier spricht im Interview über das Modeln und den Job als Schauspielerin – und was Wirklichkeit und TV trennt.

Auch interessant

Germany‘s Next Topmodel: Heidi Klum sucht das Männermodel Von Cornelia Wystrichowski

Es gibt keine Morde in Venedig: Aber warum steckt dem Toten im Kanal dann ein Dolch in der Brust?

David Hewsons jüngster Krimi „Die Medici-Morde“ überrascht mit immer neuen Wendungen – und spielt mit dem morbiden Charme der Lagunenstadt.

Das Naturwunder im Atlantik: Auf den Azoren erleben Besucher eine faszinierende Flora und Fauna, portugiesisches Flair sowie herzliche Gastfreundschaft. Lesen Sie die Reportage auf der Reiseseite.

Auch interessant

Was steckt hinter dem Terrapy-Trend? Die Kombination von Umweltschutz und individueller Gesundheit findet auch bei uns immer mehr Anhänger – doch ist der Trend wirklich öko-freundlich?

Tentakel des Todes: In Australien machte kürzlich eine winzige Quallenart Schlagzeilen: Irukandji. Ihr Toxin kann ein lebensbedrohliches Syndrom auslösen. Aber es geht noch giftiger.

Diese und viele andere Artikel aus den Bereichen Politik, Kultur, Vermischtes und Sport finden Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei. Hier können Sie sich freischalten lassen. Sie sind noch kein Abonnent? Hier geht es zu unseren Angeboten.