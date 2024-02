München/Bad Berleburg. Ein Sechsfachmord in Bayern ist auch nach 102 Jahren ungeklärt. Nun gibt es zu dem Fall, der dem Roman „Tannöd“ als Vorlage diente, eine Spur.

Blutüberströmt liegen vier Tote im Stall. Die Leichen sind mit Holz abgedeckt. Zwei weitere Opfer finden Dorfbewohner in der Küche und in der Stube der Magd. Der einsame Bauernhof Einöd in der Schrobenhausener Gemarkung Hinterkaifeck, zwischen München und Augsburg gelegen, ist ein grausamer Tatort. Der oder die Täter müssen die Beherrschung verloren haben. Alle Opfern starben, weil ihnen mit der Reuthaue, eine Art Spitzhacke, die Schädel eingeschlagen wurden.