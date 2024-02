Ist es sinnvoll, wenn Eltern ihre Kinder mit GPS-Uhren und Handyapps verfolgen? Eine Expertin gibt Tipps und klärt über mögliche Gefahren auf.

In Echtzeit verfolgen, wo sich das eigene Kind gerade befindet, ermöglichen GPS-Tracker oder spezielle Smartwatches. Doch wie sinnvoll ist es, den Nachwuchs digital zu orten? Unsere Autorin Asgard Dierichs sprach mit Dr. Iren Schulz, Medienpädagogin und Dozentin an der Universität Erfurt. Die Kommunikationswissenschaftlerin kennt sich mit digitalen Medien aus. Für „Schau hin – Was dein Kind mit Medien macht“, eine 2003 gegründete Initiative vom Bundesfamilienministerium, der AOK und den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF ist die 47-Jährige als Mediencoach tätig.