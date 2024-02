Düsseldorf. Wo Annika Sondenheimer und ihre Kinder nach dem Flugzeugabsturz Trost fanden. Und warum das Land die Ehefrau des Kapitäns jetzt ehrt.

Neun Jahre liegt der Absturz des Germanwings-Flugs 4U9525 am 24. März zurück, viele Geschichten sind seither erzählt worden. Geschichten von Menschen, die starben, als die Maschine in den französischen Alpen zerschellte, Geschichten von Schmerz und von Trauer. Jene von Annika Sondenheimer aber ist privat geblieben; die Witwe des Flugkapitäns, der noch versucht hatte, die Katastrophe aufzuhalten, wollte nie öffentlich sein. Dass sie jetzt spricht, liegt an einem Preis: Die 45-Jährige aus Düsseldorf erhält am Mittwoch den Verdienstorden des Landes NRW – weil sie längst anderen beim Trauern hilft. Trauerbegleitung, sagt sie, sei wichtig, „um einen Verlust anzunehmen und damit leben zu lernen“.