Angelboot kentert: Drei Todesopfer aus Dortmund und Unna

Dortmund/Dinteloord. In einem niederländischen Nebenarm der Nordsee sind drei Angler aus dem Ruhrgebiet (61, 62, 65) ertrunken. Brachte Sturm ihr Boot zum Kentern?

Starker Westwind und hohe Wellen waren für ihr Angelboot aus Aluminium zu viel: Im Volkerak, einem Nebenarm der Nordsee in den Niederlanden, sind in der vergangenen Woche drei deutsche Angler (61, 62 und 65) ertrunken. Nur ein 40-Jähriger konnte nach dem Kentern des Boots gerettet werden. Zwei der Todesopfer stammen offenbar aus Dortmund, ein Mann kommt aus Unna.

Auch für die geübten Retter in dem bei Anglern beliebten Gebiet im Rhein-Maas-Delta südlich von Rotterdam war die Rettungsaktion dramatisch. Um halb fünf am Dienstag schlug ein vorbeifahrendes Schiff Alarm: Ein Angelboot sei gekentert. Die niederländische Wasserbehörde Rijkswaterstaat setzte sofort drei Schiffe ein, um die vier Insassen zu suchen. Auch Boote von Polizei und Feuerwehr, zwei Traumahelikopter, Küstenwache, Rettungsdienst und Sanitätsboote halfen bei der Suche auf dem aufgewühlten Wasser. Drohnen und Unterwasserkameras wurden eingesetzt. Der kleine Hafen von Dintelsas wurde zum Stützpunkt der Retter.

Auch zwei Traumahelikopter halfen bei der Suche nach den Vermissten auf dem Volkerak. Foto: Johnno Rijnhout / picture alliance / ANP

Rucksack mit deutschem Pass schwamm auf der Wasseroberfläche

Schnell konnte ein 40-jähriger Dortmunder gefunden werden. Körperlich unverletzt, aber unter Schock. Ein privates Rettungsboot brachte den Mann an Land. Dort wurde er untersucht, zunächst im Krankenhaus, dann in einem Hotel untergebracht. Einen weiteren Mann konnten die Einsatzkräfte am frühen Abend, kurz vor 19 Uhr, nur noch tot bergen. Bis zum Abend suchten bis zu 100 Retter auf der bewegten Wasseroberfläche weiter, auch Taucher waren beteiligt. Sie konnten aber nur Gegenstände aus dem Boot entdecken: einen Rucksack mit einem deutschen Pass, eine Mütze, einige Kleidungsstücke.

Am Abend aber musste die Suche eingestellt werden, die Dunkelheit und der hohe Seegang machten einen weiteren Einsatz unmöglich. Schon gegen 20 Uhr entschied die Polizei, von einer Suchaktion auf einen Bergungseinsatz umzustellen: Es sei unwahrscheinlich, die beiden vermissten Männer noch lebend zu finden. Zwar sollen diese orangefarbene „Floater“ getragen haben, Overalls, die für einen gewissen Auftrieb auf dem Wasser sorgen. Die Sicherheit von Schwimmwesten aber bieten solche Anzüge nicht.

Das Boot lag in mehr als acht Metern Tiefe auf dem Grund des Sees

Erst am Mittwochnachmittag konnte eine zweite Leiche geborgen werden – ganz in der Nähe des Ortes, an dem das Boot gesunken war. Ein Sonarboot ortete das vier bis fünf Meter lange Angelboot auf dem Grund des Gewässers, nicht weit von der Stelle, an der es umgeschlagen war. Es lag in ungefähr achteinhalb Metern Tiefe. Das dritte Todesopfer wurde erst am Mittwochabend gefunden. Dass es sich bei den Anglern um Deutsche handelt, teilte die Polizei bereits früh mit und bestätigte das gegenüber dieser Redaktion. Inzwischen erklärte sie gegenüber verschiedenen Medien: Es sind zwei Dortmunder und ein Mann aus Unna, auch der Überlebende soll aus Dortmund stammen.

Fast 100 Einsatzkräfte suchten zwei Tage lang nach drei Vermissten, die mit ihrem Angelboot gekentert waren. Foto: imago stock / IMAGO/ANP

Starker Wind aus Westen erschwerte womöglich die Rückfahrt

Von dem 40-Jährigen erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf das, was vor dem Sinken des Bootes geschah: „Er ist“, so eine Sprecherin gegen über dem Rundfunk Brabant, „eine wichtige Quelle für uns.“ Bekannt ist, dass das Quartett am Dienstagmorgen in Oude Tonge gestartet war; der Ferienpark am Nordufer des Volkerak ist ein beliebter Stützpunkt für Freizeitangler. Am 3. Oktober waren wegen des Feiertags besonders viele Hobbyangler aus Deutschland auf den Großgewässern zwischen den Provinzen West-Brabant und Südholland unterwegs – trotz der widrigen Wetterbedingungen. Der Wind blies stark aus westlicher Richtung, also von der Nordsee her, auf das Volkerak, ein 63 Quadratkilometer großes, abgetrenntes Brackwasser, in dem besonders auf Hecht, Barsch und Zander gefischt wird.

Am Nachmittag frischte es weiter auf, die Rede ist von fünf bis sechs Windstärken. Viel zu viel, um mit schwach motorisierten Angelbooten aufs Wasser zu gehen oder dort zu bleiben, sagen Experten. „Bei Windstärke 5 oder mehr hast du dort als Sportangler wirklich nichts zu suchen“, sagt Evert Oostdam, ein bekannter Profiangler, der das Volkerak wie seine Westentasche kennt. „Das ist Bitten um Not und Elend.“ Das bestätigt auch Angelkollege Steef Meijers: „Volkerak, Haringvliet und Hollands Diep sind keine Gewässer für unerfahrene Angler“, dort sei es auch bei vier Windstärken bereits gefährlich. Möglicherweise war das deutsche Boot auf dem Rückweg in den Hafen von Oude Tonge – gegen den Wind. Zeugen zufolge soll es in den hohen Wellen voll Wasser gelaufen und schnell gesunken sein. „Das dauerte eine halbe Minute“, zitiert das „Brabantse Nieuwsblad De Stem“ den Kapitän eines Rettungsschiffs.

Angler reagieren betroffen: Kollegen waren erfahrene Leute

Viele Angler unterschätzten das Rhein-Maas-Delta mit seinen Großgewässern: Die Nebenarme der Nordsee sind windanfällig, die Wellen schwer einschätzbar, kleinere Boote sind auch durch die Berufsschifffahrt gefährdet. Die großen Lastkähne, oft Schubverbände, haben Vorfahrt, oft aber müssen sie Anglern ausweichen, die am Rand und in der Fahrrinne fischen, wo gute Fischplätze sind. „Wer hier angeln geht, geht ein Risiko ein“, sagt Reinier van der Zee, der Skipper, der den 40-jährigen Dortmunder ans rettende Ufer brachte. „Das Volkerak ist ein Binnenmeer, dessen ist sich nicht jeder stets bewusst.“

So ruhig liegt das Volkerak dem Angler nur selten unterm Kiel. Foto: Piotr Wawrzyniuk / Shutterstock

Die Polizei jedenfalls geht aus von einem „schicksalhaften Unglück“. Die Hintergründe werden ermittelt, auch die Angelszene stellt sich Fragen: War die Ausrüstung angemessen? Waren die Bootsinsassen erfahren genug? Trugen sie Rettungswesten? Ein Bootsvermieter aus Troisdorf, der am Volkerak Angelboote anbietet, muss sich derweil gegen Vorwürfe wehren, nicht ausreichend ausgestattete Boote vorzuhalten. Es gebe derzeit noch zu viele Fragen, „vorschnelle Verurteilungen berücksichtigen nicht die Tatsache, dass tragische Unfälle oft auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sind, die komplex und nuanciert sein können“, heißt es in einer Stellungnahme. Unklar bleibt, ob die Verunglückten in einem Boot des Unternehmens saßen. Gemietet, betont der Anbieter, hätten sie es nicht.

Unter Raubfischanglern in Deutschland ist die Betroffenheit groß. Auf Facebook schreibt ein Wittener: „Es sind drei meiner Kollegen von uns gegangen... Das Unglück macht uns im Freundeskreis fassungslos.“ Die drei ertrunkenen Angler hätten „jahrelange Erfahrung im Steuern von Booten“ gehabt, seien auch gewässerkundig gewesen. „Wir hoffen auf Antworten, warum es zu so einem Unglück kam.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr