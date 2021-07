Altena: Mehrere Diebstähle im Katastrophengebiet angezeigt

Altena. Die Polizei hat in Altena mehrere Personen angezeigt, die Gegenstände aus dem Katastrophengebiet gestohlen haben sollen. Es gab 13 Einsätze.

Am vergangenen Wochenende ist es im Hochwasser-Katastrophengebiet Altena wohl mehrfach zu Diebstählen von Elektro- und Metallschrottgegenständen gekommen. Wie die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises mitteilte, mussten Beamte zwischen Freitag und Sonntag zu 13 Einsätzen ausrücken. Die Polizisten stellten demnach mehrere Anzeigen.

Am späten Freitagnachmittag sei ein Transporter aufgefallen. Eine unbekannte Person pflückte nach Polizeiangaben die durch Unwetter beschädigten Möbel auseinander. Der Fahrer verschwand anschließend mit dem Transporter über die Bachstraße und konnte nicht gestellt werden. Gestohlen hatte die Person offenbar nichts.

Hochwasser-Katastrophengebiet Altena: Personen klauen Metall- und Elektroschrott

Laut Zeugenaussagen sollen die Insassen eines anderen Transporters am Samstagvormittag an der Rahmedstraße den Müll durchwühlt und daraufhin Metallschrot entwendet haben. Polizisten kontrollierten den 47-jährigen Fahrer aus Dortmund. Sie stellten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Fahrpersonalverordnung, die Gewerbeordnung sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Der Fahrer erhielt einen Platzverweis.

Zudem kam es am Samstag in der „Nette“ zu einem Diebstahl einer am Straßenrand abgestellten Waschmaschine und diverser Elektrogeräte. Polizeibeamte hatten Insassen eines Transporters kurz vor der Tat, noch ohne Beute, kontrolliert. Nach dem Diebstahl wurde die 20- und 34-jährigen Männer aus Recklinghausen angezeigt.

Diverse Elektrokleinteile soll ein 20-jähriger aus Altena geklaut haben. Er verschwand demnach in einem durch den Wasserschaden nicht mehr verschließbaren Keller und kam kurz darauf mit einer vollgepackten Tüte wieder heraus. Polizisten fanden die Elektro-Gegenstände in dieser Tüte. Der 20-Jährige wollte sich jedoch zu dem Diebstahl-Vorwurf nicht äußern. Die Beamten stellten eine Anzeige und behielten die Elektrokleinteile.

Märkischer Kreis: Polizei empfiehlt, verdächtige Personen sofort zu melden

Gleich zweimal machte am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Bochumer auf sich aufmerksam. Er durchwühlte Schrott im Bereich der Markaner-/Linscheidstraße. Mittags hatte er jedoch schon Anzeigen gegen die Fahrpersonalverordnung, die Gewerbeordnung sowie das Elektrogerätegesetz erhalten. Schließlich wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Anzeigen dieser Art kassierte auch ein 23-jähriger Attendorner. Er war der Fahrer eines Transporters, der dem Ordnungsamt am Sonntag aufgefallen war. In seinem Transporter befand sich demnach Elektro- und Metallschrott.

Die Polizei hat ihre Präsenz vor Ort erhöht, so die Behörde weiter. Verdächtige Handlungen oder Personen sollten sofort unter der Telefonnummer 110 gemeldet werden. (red)

