Essen Mit „Achtsam morden“ hat Karsten Dusse eine der ungewöhnlichsten deutschen Krimi-Reihen geschrieben. Lohnt sich der neue Band?

Er ist ja kein Killer. Eigentlich will er ja auch gar nicht, dass immer wieder jemand eines nicht natürlichen Todes stirbt in seiner Nähe. Aber es klappt einfach zu gut. Deshalb war es auch nur eine Frage der Zeit, bis Björn Diemel wieder mordet und sein Erfinder Karsten Dusse, ein gebürtiger Essener, ein Buch daraus macht. „Achtsam morden durch bewusste Ernährung“ (Heyne-Verlag, 24 Euro) heißt Band fünf der Reihe und ist seit dem 11. Januar erhältlich.

Entführung der Tochter in letzter Sekunde verhindert

Dank Achtsamkeit hat Titelheld Diemel schon seit längerem seine innere Mitte gefunden. Dass der ehemalige Anwalt zwielichtiger Rotlicht- und Rauschgiftgrößen seitdem – notgedrungen – eine Verbrecherorganisation leiten muss, ist jetzt moralisch ein wenig fragwürdig, aber unvermeidlich. Dabei sucht er doch eigentlich nur Ruhe und Frieden – für sich und seine von ihm getrennt lebende Familie.

Achtsam morden durch bewusste Ernährung: Karsten Dusse weiß, wie das funktionieren kann. Foto: Heyne Verlag

Beides aber wird empfindlich gestört, als Unbekannte versuchen, Björns Tochter zu entführen. Zwar kann er sie durch eine Verkettung glücklicher Umstände in letzter Sekunde retten, muss danach aber feststellen, dass sein körperlicher Gesamtzustand – freundlich ausgedrückt – verbesserungsfähig ist. Jedenfalls liegen seine Problemzonen längst nicht mehr in der Mitte seines Körpers, sondern sind - von zu engen Hemden und Hosen nur schlecht kaschiert - an die Ränder gewandert.

Alles über Heilfasten und gesunde Ernährung

Und dank des anhaltenden Verzehrs von Chicken McNuggets, Pizzen, Schokoriegeln und ähnlichen Schlankmachern entfernen sie sich immer weiter. Björn erkennt, dass In-sich-Ruhen und Mangel an Bewegung zwei grundverschiedene Dinge sind. Gut, dass sein Achtsamkeits-Coach Joschka Breitner sich auch mit gesunder und bewusster Ernährung auskennt. So taucht Diemel ein in die faszinierende Welt des Heilfastens und der Ernährungsbausteine, während er nebenbei die Entführer seiner Tochter jagt, zufällig zudem kurz davor stehen, seine kriminellen Tätigkeiten aufzudecken.

Das klingt jetzt allerdings aufregender, als es ist. Denn Dusse nimmt sich Zeit, um seinen Helden alles über Heilfasten lernen zu lassen. Er schildert in allen Einzelheiten die Pannen und Peinlichkeiten seiner ersten Darmspülung und gibt Coach Breitner seitenlang Platz, um über Eiweiße, Zucker und Fette zu referieren. Interessant ist das meiste und wie immer bei Dusse ist es sprachlich elegant, schwarzhumorig, ironisch und gerne auch mal politisch herrlich inkorrekt aufgeschrieben.

Klimakleber, die alle Klischees erfüllen

Aber all das nimmt zu viele der 384 Seiten ein und lässt die ohnehin etwas konstruiert wirkende Geschichte zu kurz kommen. Es fehlt das Tempo, man vermisst die Spannung, hofft vergeblich auf die Raffinesse der ersten Dusse-Bücher. Und zu allem Überfluss sind Diemels Gegenspieler, zwei Klimakleber, die kein Klischee auslassen, in etwa so bedrohlich wie ein Eimer Regenwürmer. Der laut Cover „erste Ernährungsratgeber in Romanform“ ist unterhaltsam, oft lehrreich, ein Krimi aber ist dieses Buch nicht - selbst wenn man als Leser miterlebt, wie man einen Verdächtigen mittels eines Einlaufs gesprächig machen kann.

Probieren werden diesen neuen „Achtsam morden“-Band dann auch viele Leser. Schon vor der Veröffentlichung kletterte er bis auf Platz 2 der Amazon-Verkaufs-Charts. Guten Appetot.

