Absturz und Notlandung: Zwei Flugunfälle in Westfalen

Billerbeck/Lage. Zwei Zwischenfälle mit Fluggeräten: Ein Drachenflieger stürzt wegen fehlender Thermik ab – ein Segelflieger-Pilot muss wegen Übelkeit landen.

Zwei Zwischenfälle mit Fluggeräten hielten am Sonntag die Rettungskräfte in Westfalen in Atem: In Lage musste ein Mann aus medizinischen Gründen notlanden – in Billerbeck stürzte ein Hängegleiter ab.

Pilot wird in Segelflieger übel: Notlandung

Ein Pilot hat seinen Segelflieger am Sonntag auf einem Feld bei Lage (Kreis Lippe) notgelandet und ist unverletzt geblieben. Dem Mann, der zuvor in Melle gestartet war, sei nach Angaben der Feuerwehr in der Luft plötzlich übel geworden. Daraufhin habe er sich entschieden, das Fluggerät auf einem Acker aufzusetzen.

Ein Rettungsdienst untersuchte den Piloten. Dem fehlte aber nichts und er konnte den Abtransport des leicht beschädigten Fliegers organisieren, wie es laut Mitteilung hieß.

Fehlende Thermik: Gleiter stürzt in Rapsfeld

Ein Mann ist bei einem Flug mit seinem Hängegleiter bei Billerbeck (Kreis Coesfeld) in ein Rapsfeld gestürzt und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige wollte gerade zur Landung ansetzen, als der Drachenflieger abrupt an Höhe verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann stürzte er 20 Meter in die Tiefe.

Der Sportflieger aus den Niederlanden wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll fehlende Thermik Grund für den Unfall sein. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr