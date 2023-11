Ab heute: So viel spart man mit der Ruhr.Topcard 2024

Essen. 90 Attraktionen im Ruhrgebiet kostenlos besuchen: Das geht mit der Ruhr.Topcard 2024, die es ab heute gibt. Was sie kann und was sie kostet.

Kostenfrei zu über 90 Freizeitzielen im Ruhrgebiet und angrenzenden Regionen: Das geht mit der Ruhr.Topcard, die seit heute erhältlich ist. Nutzt man die Karte intensiv, kann man laut Ruhr Tourismus bis zu 800 Euro sparen.

Zu den neuen Zielen und Attraktionen zählen demnach Adventure Golf Duisburg, Stadtführungen Duisburg, Reeser Personenschifffahrt, Weiße Flotte Duisburg, Westfälische Salzwelten und König Pilsener Brauereiführungen.

Halber Preis: House of Magic am Centro Oberhausen.

Die neuen „Halber Preis“- Ausflugsziele sind die Attraktionen Jump XL Witten, Padelon Essen, Segway Touren Halde Hoheward, Mord am Hellweg, Starlight Express , Adventure World Oberhausen, Boda Borg, Grenzland-Draisine und House of Magic. Inhaber der Karte profitierten dabei von einer Ermäßigung von 50 % auf Eintrittspreise für Theater, Shows und Touren. Insgesamt seien 52 Partner beteiligt, die großteils unbegrenzt zum halben Preis besucht werden können.

„Die Ruhr.Topcard ist mehr als nur eine Eintrittskarte“, sagt Ruhrtourismus-Geschäftsführer Axel Biermann. „Sie fungiert als Schlüssel zu den vielfältigen Schätzen und Erlebnissen, die die Metropole Ruhr zu bieten hat, sie fördert die lokale Wirtschaft und stärkt die Identifikation mit unserer Region.“

Das Verkaufsjahr 2023 sei mit knapp 229.000 Karten rekordverdächtig gewesen. Nur im Jahr 2019 wurden mit 232.000 noch mehr Karten verkauft.

Bis 31. Dezember ist die Karte mit einem Rabatt von 10 Euro erhältlich. Sie kostet dann für Kinder 32 Euro (Geburtsjahrgänge 2010 - 2019) und für Erwachsene 56 Euro. Ab dem 1. Januar beträgt der Preis 66,- Euro für Erwachsene und 42,- Euro für Kinder.

Erhältlich ist die Ruhr.Topcard online unter www.ruhrtopcard.de, telefonisch beim RTG-Service Center Team unter 01806 18 16 180 (20 Cent / Verbindung aus allen deutschen Netzen) oder bei zahlreichen Verkaufsstellen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.