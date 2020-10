Aachen: Jugendlicher schlägt Schüler, Lehrer und Polizisten

Ein 15-Jähriger hat in Aachen auf einen Lehrer eingeschlagen und ihm einen Finger ins linke Auge gedrückt. (Symbolbild)

Aachen. Ein 15-Jähriger ist in Aachen auf zwei Schüler und einen Lehrer losgegangen. Der Pädagoge musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Ein 15-Jähriger soll in Aachen zunächst einen Schüler und dann einen Lehrer geschlagen haben. Dieser wurde so sehr verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Jugendlichen wird ermittelt.

Der Lehrer habe am vergangenen Mittwoch zwei Schüler vom Schulgelände begleitet, berichtet die Polizei am Freitag. Dabei seien die drei auf den 15-Jährigen getroffen, der kein Schüler der Schule ist. Der Lehrer habe den ihm unbekannten Jugendlichen vom Schulgelände verwiesen.

Jugendlicher verletzt Lehrer und bespuckt später Polizisten

Statt den Verweis zu folgen, habe sich der Jugendliche äußerst aggressiv verhalten und zunächst auf einen der beiden Schüler und anschließend auf den Lehrer eingeschlagen und ihm einen Finger ins linke Auge gedrückt.

Polizisten hätten den Tatverdächtigen festnehmen können. Dabei habe der 15-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand geleistet, die Beamten beleidigt und angespuckt. Auch im Streifenwagen und auf der Wache habe er sich weiter zur Wehr gesetzt. Der Jugendliche habe leichte Verletzungen erlitten und sei schließlich an seinen Erziehungsberechtigte übergeben worden, teilt die Polizei mit. (red/dpa)

