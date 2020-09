Polizei A46 nach Lkw-Unfall bei Haan in beide Richtungen gesperrt

Haan/Hilden. Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 46 am Montag bei Haan voll gesperrt worden. Ein Lkw-Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.

Die Autobahn A46 ist am Montagvormittag nach einem schweren Lkw-Unfall zeitweise in beide Richtung voll gesperrt worden. Zwei Lastwagen waren zusammengeprallt. Einer der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden.

Um 10.12 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Details zum Unfallhergang gab es am Mittag von der Autobahnpolizei noch nicht.

Rettungshubschrauber landete auf Autobahn

Die Autobahn A46 ist seit dem Unfall in Fahrtrichtung Düsseldorf voll gesperrt. Zur Landung des Rettungshubschraubers sei auch die Fahrspur Richtung Wuppertal voll gesperrt worden.

Laut WDR staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Düsseldorf am Mittag auf acht Kilometer zurück bis nach Wuppertal. Zur Dauer der Sperrung gab es am Mittag keine Angaben der Polizei. (dae)