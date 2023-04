A44: Lastzug kracht bei Ratingen mit vier Autos zusammen

Ratingen. Bei einem Unfall mit einem Lkw sind am Donnerstagnachmittag vier Autos im Bereich von A3 und A44 bei Ratingen schwer beschädigt worden.

Bei einem Unfall mit einem Lastzug sind am Donnerstagnachmittag auf der A44 bei Ratingen vier Autos schwer beschädigt worden. Ein Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dies teilte die Feuerwehr Ratingen am Abend mit.

Um 15.08 Uhr sei die Feuerwehr Ratingen alarmiert worden. Laut Feuerwehr sei ein Lastzug in ein Stau-Ende gekracht. Die Autobahnpolizei Düsseldorf mochte das auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen. In der Leitstelle hieß es: „Der Unfall stand nicht im Zusammenhang mit einem Stau-Ende.“

Polizei spricht von zwei Leichtverletzten

Der Unfall geschah in der Nähe des Autobahnkreuz Ratingen-Ost; laut Feuerwehr war der Einsatz auf der A44. Auch das mochte die Leitstelle der zuständigen Autobahnpolizei nicht bestätigen, dort war von der A3 die Rede. Zudem sprach die Polizei von zwei Leichtverletzten durch den Unfall.

Die genaue Unfallstelle sei zunächst unklar gewesen, berichtete die Feuerwehr. Mehrere Notärzte aus Ratingen und Mettmann seien zur Unfallstelle geschickt worden, dazu Feuerwehrkräfte aus Ratingen und Heiligenhaus.

Der Verkehr auf der Autobahn war zeitweise eingeschränkt, hieß es bei der Polizei. Details lagen am Abend keine vor. Gegen 19 Uhr lief der Verkehr im betreffenden Bereich ohne Störungen.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

(dae)

