A40 nach Unfall mit drei Autos wieder befahrbar

Duisburg. Am Donnerstagmorgen kam es um 6.40 Uhr auf der A40 Höhe Duisburg-Rheinhausen zu einem Unfall mit drei Autos. Die Aufräumarbeiten laufen.

Am Donnerstagmorgen kam es um 6.40 Uhr auf der A40 Höhe Duisburg -Rheinhausen zu einem Unfall. Drei Autos waren in den Unfall verwickelt. Ein Fahrer ist mit seinem Auto in eine Baustellenabsperrung geraten, zwei weitere PKW fuhren auf. Durch den Zusammenstoß kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung, die sich im Laufe des Morgens auflösen ließ.

Nach derzeitigen Stand (8.30 Uhr) ist eine Spur wieder befahrbar. Aktuell gebe es keine Schwerverletzten, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Aufräumarbeiten laufen aktuell weiter. Zwischen Kreuz Duisburg und Duisburg-Häfen kommt es auf der A40 weiterhin zu stockendem Verkehr . (vad)