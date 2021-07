A40 nach Lkw-Unfall in Bochum gesperrt

Symbolbild. Die A40 ist am Mittwochmorgen nach einem Lkw-Unfall in Bochum in Richtung Essen gesperrt.

Bochum. Nach einem Lkw-Unfall in Bochum ist die A40 am Morgen in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Die Sperrung dauert laut Polizei bis in den Morgen.

Die Autobahn A40 ist am Mittwochmorgen in Bochum in Fahrtrichtung Essen gesperrt worden. Grund war die Bergung eines Lastwagens, teilte die Autobahnpolizei in Dortmund mit.

Gesperrt ist die A40 zwischen Anschlussstellen Bochum-Harpen und Bochum-Stadion. Der Verkehr wird abgeleitet, teilte die Polizei mit.

In der Nacht sei ein Lastwagen gegen die Schutzplanke gefahren, berichtete die Polizei. Nach dem Zusammenstoß sei Diesel ausgelaufen. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten sollten bis 8 Uhr andauern.

Gegen 6.30 Uhr meldete der WDR drei Kilometer Stau. (mit dpa)

